Ez a rejtélyes vulkán bármikor újra lehűtheti a Földet

Egy másik elmélet a kitörés során kibocsátott kénen alapult; ez azt sugallta, hogy a vulkán a Graham-szigeten lehetett, ami egy eltűnő-felbukkanó vulkáni tömeg a Szicíliai-szorosban. Hutchison és kollégái szerint a jégmagokban lévő kén megerősítette az 1831-es kitörést az északi féltekén, de nem egyezett ezzel a helyszínnel. Ehelyett egy úgynevezett „pliniánus kitörés” bizonyítékát fedezték fel, amely a Vezúv kitöréséhez hasonlítható.

A Zavaristkii kaldera peremén feltűnő vörös rétegek láthatók a korábbi kitörésekből származó lerakódásokból

Fotó: Oleg Dirksen

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban publikált tanulmány szerint a grönlandi jégből kinyert mikroszkopikus vulkáni üvegszilánkok közelebbi vizsgálata ezután pontos egyezést mutatott a Simushirből származó mintákkal. És van egy kráter is, ami ezt bizonyítja. A Zavaritskii-t ma egy úgynevezett kaldera uralja: egy üreges medence, amely egy vulkán felrobbanásakor marad. A kutatók szerint ez valószínűleg az 1831-es kitörés során alakult ki.

A csapat becslései szerint a Föld gyomrából kilökött vulkáni anyag mennyisége körülbelül 1 Celsius-fokos lehűlést okozhat.

Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a vulkánok gyakran évezredekig aktívak maradnak a Földön; és egy egyszer katasztrofálisan kitörő vulkán bármikor újra kitörhet. A kutatócsoport eredményei azt sugallják, hogy a távoli vulkánokat alaposabban kell tanulmányozni és figyelemmel kísérni. Hutchison szerint nehéz megjósolni, mikor és hol fog bekövetkezni a következő, nagy méretű kitörés.