A szerencsétlenkedő britek orra előtt áttört a La Manche-csatornán a német flotta

Egyebek mellett a Partmenti Parancsnokság járőrgépeinek, vagy a RAF Bristol Beaufighter torpedóbombázóknak kellett volna észrevenniük a német hajókat a La Manche-csatornán Forrás: BAE Systems

A forgatókönyv szerint ekkor harminckét angol torpedónaszád megtámadja a német hajókat és torpedótámadást intéz ellenük. Ez után vadászkísérettel érkeznek a Fairey Swordfish és a Beaufort torpedóvetők, amelyek a levegőből támadnak majd. Ha ez nem elegendő, a doveri messzehordó partvédő ütegek radarral becélozzák a német hajókat és lőni kezdik őket. És hogy minden a legjobban alakuljon brit szempontból, ekkor hat brit romboló is csatlakozik a harchoz, miközben a Királyi Légierő folytatja a bombázást, sőt, a német hajók elé aknákat dob le a tengerbe. Ezek után az angolok nem izgultak azon, meg tudják-e verni a német haditengerészetet pár kilométerre a saját szigetüktől.

„Alszanak az angolok"

Az alapos brit felkészülés ellenére a Királyi Légierő felderítógépei nem fedezték fel a német hajókat.

Két Hudson járőrgépnek is elromlott a radarja a La Manche-csatorna fölött, így elmaradt a riasztás, hiszen a sötétben szabad szemmel nem láthatták a német hajókat. A harmadik lokátora működött ugyan, de a gépet a rossz idő miatt a tervezettnél hamarabb visszahívták a bázisára.

A Bresthez küldött Sealion nevű tengeralattjáró is elmulasztotta a német kötelék kifutását.

A Scharnhorst csatahajó vezette a német köteléket az áttörés első szakaszában, amíg aknára nem futott Forrás: Royal Navy

A titoktartás és az álcázás is tökéletesen sikerült: az előzetesen a német matrózoknak kiosztott trópusi felszerelés is megtette a hatását, mert a francia ellenállók azt jelentették Londonnak, a csatahajók Afrika felé haladnak majd. De fontos volt a teljes rádiócsend is, és a ködös idő is segítette Otto Ciliax ellentengernagyot, a Cerberus-hadművelet parancsnokát.

Otto Ciliax ellentengernagy egy szemlén Forrás: Wikipedia

Az utolsó adu pedig a Luftwaffe híradófőnöke, Martini tábornok legújabb ötlete volt: két Heinkel 111 bombázó zavaróberendezésekkel a fedélzetén a térségben repült, hogy megtévessze az angolok radarjait, és új földi zavaróállomások is működésbe léptek. A zavarás bevált, a brit radarkezelők kétségbeesve bámulták a használhatatlanná vált képernyőiket vagy lekapcsolták a radarjaikat.