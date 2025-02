A politika játékszere, majd áldozata lett Jane Grey

Kilenc napnyi uralkodás adatott meg Jane Greynek és Guildford Dudley-nak

Fotó: Wikimedia Commons/Andries Scheerboom

Komoly vita alakult ki a királyi pár között: a királynő nem volt hajlandó férjét királynak megkoronázni, mondván neki van csak királyi vére. Mire megoldódhatott volna a konfliktus, Jane Grey uralma szétesőben volt. Mária hercegnő hadsereget toborzott, egyre egyértelműbbé vált, hogy vér árán is megszerzi az angol trónt. Közeledtével a titkos tanács tagjai sorra hagyták el Jane Grey oldalát – azok, akik királynővé tették őt –, hogy magukat mentsék. Egy legenda szerint a királynő ekkor ezt kérdezte: „Most már hazamehetek?”.

Tudor Mária egykorú portréja

Fotó: Wikimedia Commons/Antonis Mor

Tudor Mária a Towerbe záratta a fiatal házasokat. A királynő megbocsátott unokatestvérének, fogsága körülményein is enyhített. Azonban a politikai ármányok nem szűntek meg: Jane Grey apja is részese volt a Mária ellen irányuló szervezkedésnek. A királynő először felajánlotta, hogy megbocsát, ha áttérnek a katolikus hitre, de ezt egyöntetűen visszautasították. Nem volt más út, ha hatalmát meg akarta tartani: az ellene szövetkezők bármikor fel tudták volna használni Jane Greyt, hogy koronáját elvegyék tőle. 1554. február 12-én először Guildford Dudleyt vezették a hóhér elé, majd néhány órával később Jane Greyt is.

Miután szemkendőt tettek rá, a fiatal lány pánikba esett, mivel nem találta meg a tönköt – úgy kellett neki segíteni.

Így ért véget Anglia első női uralkodójának élete, tizenhét évesen. Jane neve a Tower börtönének falán a mai napig kiolvasható: férje véste bele, emléket hagyva rövid életüknek.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.