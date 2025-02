A szesztilalom legkegyetlenebb leszámolása volt a Valentin-napi mészárlás

1920 januárjában a szesztilalom érvénybe lépett, minek következtében megindult az illegális szeszfőzés-, és csempészet, így Chicago a szervezett bűnözés fellegvárává vált. A város északi részét a Dean O’Banion által vezetett ír banda, míg a déli oldalt az olasz bűnözőket összefogó Johnny Torio irányította, akit az alvilágban csak ,,Johnny papának” neveztek, utalva patriarchális szerepére.

A chicagói alvilág leghírhedtebb gengszterfőnöke: Al Capone

Fotó: Wikimedia Commons

O’Banion vezetésével az ír bandák hamar rátették a kezüket az illegális alkoholterjesztésre.

Pár éven belül szinte minden sör- és szeszfőzde az ő tulajdonukban volt.

Ezenkívül érdekeltek voltak a szintén illegális tevékenységnek számító szerencsejáték bizniszben és uzsorában is, de ha kellett a választási csalások lebonyolítása sem okozott nekik problémát. Ezenkívül számos kapcsolatot építettek ki a korrupt rendőrség kötelékében. A banda jó hírnevének fenntartása érdekében más jellegű tevékenységet is folytatott: rendszeresen adományoztak jótékony célokra, illetve ételt is osztottak a szegényeknek.

Chicago lángokban

Értelemszerűen az olasz bandák ezt nem nézhették tétlenül, és amikor O’Banion többszöri kérésre sem volt hajlandó eladni üzletei egy részét, kenyértörésre került sor. 1924. november 10-én az ír banda vezetőjét két olasz bűnöző meggyilkolta. Az eset nem maradhatott megtorlás nélkül, így a város öt éven keresztül színtere lett a pusztító bandaháborúnak, melynek csúcspontja a Bálint-napi vérfürdőben csúcsosodott ki.

A Valentin-napi lövöldözés után begyűjtött golyómaradványok napjainkban a Las Vegasban található Mob Museum-ban tekinthetőek meg

Fotó: Wikimedia Commons

Johhny Torio egy támadás következtében életveszélyesen megsérült és elhatározta, hogy itt az ideje békésen nyugdíjba vonulni és átadnia helyét a fiatal, de annál ambiciózusabb társának Al Capone-nak.

Al Capone színre lép

A chicagói gengszter vasmarokkal vette át a banda irányítását, egyenként számolt le minden ellenfelével. 1929 elejére pedig már csak egyetlen vetélytársa volt életben, az ír banda vezetését átvevő Bugs Moran.

Al Capone vasmarokkal vette át az olasz gengszterbanda irányítását

Fotó: Wikimedia Commons

A hosszú háborúskodás minden bűnbandát kimerített, a város lakosai pedig rettegésben tengették életüket, hiszen nem ők voltak a célpontjai a gengszterek fegyvereinek, de egy eltévedt lövedék bárkit leteríthetett. A szövetségi kormány figyelme egyre inkább Chicago városára terelődött.

Al Capone gyors és egyben megsemmisítő terv kivitelezésére szánta el magát.

Elhatározta, hogy meglepi Peter Gusenberget és embereit, miközben ők az illegális whisky szállítmányra várnak. A raktárházba nem a csempészek, hanem négy ismeretlen férfi állított be. Közülük ketten rendőrnek, míg a többiek átlagos civilnek voltak öltözve, ballonkabátjuk alatt Thompson-géppisztolyok lapultak.