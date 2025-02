Mindig fáradt? Többet számít a fix lefekvési idő, mint az alvás időtartama

A kutatás azt találta, hogy még azoknál az embereknél is, akik minden éjszaka konzisztensen 7-8 órát alszanak - de rendszertelen az alvásuk időbeosztása – nagyobb a stroke, a szívroham és még a rák kockázata is, mint azoknál, akik kevesebbet alszanak, de egyenletes az időbeosztásuk. Általánosan, azoknál az embereknél, akiknek a legegyenletesebb az alvás-ébredés beosztásuk, akár 48%-kal is alacsonyabb az összhalálozás kockázata, azokkal összehasonlítva, akiknek a legkevésbé konzisztens a rutinjuk. Ez nem azt jelenti, hogy, megússzuk, ha csak négy órát alszunk éjszaka, csak mert ragaszkodunk ahhoz, hogy rendszeresen 3 órakor fekszünk le aludni és nyugodtan, de nem túl sokat alszunk.

A hosszú élethez sokkal fontosabb, hogy ugyanabban az időben aludjunk el és keljünk fel, mint korábban gondolták. Az alvási szabályszerűség (hogy milyen konzisztens az alvás-ébredés ideje) általánosan erősebben jelzi előre a mortalitás kockázatát, mint az alvás időtartama.

Az alvás időtartama is fontos

A tanulmányban azoknál, akik hat órát, vagy több, mint kilenc órát aludtak minden éjszaka, fokozott volt a halálozás kockázata. Azonban, bár az alvás időtartama fontos volt, a kapcsolat a halálozás és a rendszeres alvási mintázat között erősebb és konzisztensebb volt. A kutatók több, mint 61.000 az ember UK Biobankból származó alvási adatait elemezték, több, mint 10 millió dokumentált alvási órát összegezve. Fejlett algoritmusokat alkalmaztak a mintázatok tanulmányozásához, aztán nyomon követték a résztvevők halálozási rátáját, átlagosan 6.3 éven át. Összehasonlítva a különböző alvási szokásokat, meghatározták mely faktorok kapcsolódtak a korai elhalálozás magasabb kockázatához.

További kutatás szükséges ahhoz, hogy lássák, vajon ezek a megállapítások vonatkoznak-e az Egyesült Királyságon kívül élő emberekre és különböző populációkra.



