Az angol király, aki zsarnokként élt és éhen halt egy börtönben

Az angol király nem ismert kegyelmet

Az egyeduralomra törő király helyzetét a katonai kudarcok meggyengítették, konfliktusba került Genti Jánossal és a mellőzött parlamenttel is. Amikor 1386-ban újabb adók kivetését kérte, a „csodálatos parlament” ezt bizalmasai, legfőképp a bankárból gróffá emelt Michael de la Pole kancellár eltávolításához kötötte, valamint ahhoz, hogy a pénzügyeket egy bizottság felügyelje. Richárd ezt megtagadta, ezután a Gloucester hercege által vezetett főurak, „a folyamodó lordok” immár hazaárulással vádolták meg Richárd kegyenceit, akiket csatában le is győztek. A király fogcsikorgatva engedni kényszerült, a „könyörtelen” parlament 1388-ban halálra ítélte bizalmasait, és azokat, akik nem tudtak elmenekülni, kivégezték.

II. Richárd apja, a százéves háborúban hírnevet szerzett Eduárd trónörökös, a Fekete Herceg 1376-ban meghalt; nagyapja, III. Eduárd a következő évben bekövetkezett halálakor így a tíz éves Richárd lépett az angol trónra

A kormányzást ismét kezébe vevő király változtatott politikáján, az előző évek válságaiért pedig rossz tanácsadóit tette felelőssé:

arra törekedett, hogy a folyamodó lordokkal egyetértésben kormányozzon,

nem emelte az adókat,

kibékült nagybátyjával,

kerülte a parlamenttel való nyílt konfliktust.

1396-ban fegyverszünetet kötött a franciákkal, ezt megerősítendő 1396-ban elvette a mindössze hatéves francia Valois Izabellát, VI. Károly francia király lányát. Első felesége, a gyermektelen Luxemburgi Anna két évvel korábban meghalt. Az új házasság azonban sokak nemtetszését váltotta ki, mert azt jelentette, hogy a királynak hosszabb ideig nem lesz utódja. Richárd 1394-ben nagy sereggel támadt Írországban az angol birtokokat fenyegető kelta királyságokra, és egy időre többet behódolásra kényszerített.

A bosszúszomjas Richárd nyolc év után, amikor úgy érezte, sikerült megszilárdítania hatalmát, megkezdte a leszámolást ellenfeleivel. 1397 nyarán a még életben lévő folyamodó lordokat letartóztatta, száműzte vagy kivégeztette, emellett számos kisebb rangú nemes és polgár ellen is pereket indított, akiknek vagyonát elkobozták. A dühkitörésekre hajlamos király nyílt egyeduralmat vezetett be: a parlament hatalmát egy hozzá hű főnemesekből álló bizottságra ruházta, adományokkal hozzá hű új arisztokráciát emelt fel, hatalma isteni eredetének hangsúlyozására a leghatalmasabb uraknak is térdre kellett borulniuk előtte, aki kritizálni merte, azt eltávolította udvarából.