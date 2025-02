Egykor a világ egyik legnagyobb tava volt, ma mérgező sivatag

Az Aral-tó területe a NASA műholdképén 1989-ben és 2024-ben

Fotó: NASA

Globális figyelmeztetés az Aral-tó tragédiája

Az Aral-tó eltűnése a világ egyik legsúlyosabb környezeti katasztrófájaként vonult be a történelembe, ám nem egyedi eset. Hasonló sors fenyeget más édesvízi rendszereket Afrikában, a Közel-Keleten, Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is. Az Aral-tó tragédiája figyelmeztetésként szolgál: ha nem fordítunk kellő figyelmet a fenntartható vízgazdálkodásra és az ökoszisztémák védelmére, könnyen elveszíthetünk más létfontosságú vízforrásokat is.