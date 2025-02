Atomkoporsó: az amerikai Függetlenség napján történt a szovjet Hirosima katasztrófája

Már a K-19 építése is emberéleteket követelt

A hidegháború elején, az 1950-es évek fegyverkezési versenyében őrült sebességgel fejlesztette a fegyverrendszereit a két ellenséges nagyhatalom. A Szovjetunió ekkor még a katasztrófák ellenére is előrébb tartott a rakétatechnikában, ahogy ezt az űrversenyről szóló cikkeinkben korábban megírtuk.

A tengeri hadviselésben azonban Amerika vezetett.

A KGB 1957-ben jelentette Moszkvának, hogy az Egyesült Államokban olyan tengeralattjárót építenek, amely rakétákat tud kilőni a víz alól.

Ezért még ugyanebben az évben megkezdték a Szovjetunió első atommeghajtású, ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárója, a Projekt-658 osztály tervezését. Hruscsov siette a munkát, ezért nem csak a szovjet tervezők kapkodtak, de aztán a hajógyári mérnökök és munkások is. Az első atom-meghajtású hordozóosztálynak el kellett készülnie, minden áron.

Szovjet nukleáris meghajtású tengeralattjáró építése, a munkát Lenin "figyeli"

Fotó: Reddit

A birodalmi államérdek felülírta a józan észt, bár maguk a szovjet haditengerészet szakértők is azt gondolták, hogy ezeket a tengeralattjárókat nem lenne szabad szolgálatba állítani. A mindenki által ismert kockázatokat a flotta az átlagnál jóval több és jobb ellátással igyekezett leplezni: a K-19 matrózai már a kiképzés alatt is füstölt halat, kolbászt, sajtot és csokoládét is kaptak. Ekkor a tengeralattjáró még nem is készült el.

A szovjet flottában egyes tengeralattjárók legénysége az átlagnál sokkal jobb ellátást kapott. Az 1980-as években a Tájfun-osztály hajói számítottak "luxushoteleknek". Itt a fedélzeti étlapot láthatják

Fotó: Reddit

A hajó gerincét 1958-ban fektették le. A K-19 építése gyorsan haladt a szeverodvinszki hajógyárban, azért is, mert összesen 3 ezren dolgoztak rajta, de az erőltetett tempónak ára volt. Két munkás egy tűzben halt, egy – más források szerint hat – pedig akkor, amikor mérget lélegzett be a hangelnyelő borítás ragasztásakor. Később egy villanyszerelőt az egyik rakéta zárófedele zúzta halálra, egy technikus pedig bezuhant a külső és belső borítás közé.

Szergej Kovaljov főkonstruktőr felelt a K-19 tervezéséért és építéséért. Kovaljov, aki később a gigantikus méretű Tájfun-osztályt tervezte, elismeri a hibákat.

Gondoljunk bele, előttünk még senki nem épített nukleáris meghajtású tengeralattjárót a Szovjetunióban. Sem a tervezőiroda, sem a hajógyár embereinek nem volt ilyen tapasztalatuk. Nem voltak olyan eljárások, amelyek szerint haladhattunk a munkával, hanem nekünk kellett kifejlesztenünk ezeket. Menet közben improvizáltunk. Ha valami nem működött, kerestünk egy másik módszert.

Az építéskor rengeteg technológiai hibát követtek el a munkások is, nem csak a mérnökök. Egy hegesztő véletlenül forrasztóanyagot csöppentett a reaktor egyik csövébe, és a forró anyag hajszálrepedést okozott a fémben.