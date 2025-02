Tudja-e, hogy honnan származik a „V”, a győzelem szimbóluma?

A megszállt belgák, franciák, hollandok és észak-afrikaiak számára sugárzott egyik műsorban Laveleye felkérte hallgatóságát, hogy álljanak ellen a náci uralomnak, és folyamatosan emlékeztessék a német katonákat arra, hogy mint megszállók nincsenek biztonságban az országukban. Az ellenállás kifejezésére azt javasolta, hogy a „V” jelet mindenhol fessék fel az épületekre, ahol csak tudják. Így vált a „V” az ellenszegülés, a szabadság, és a végső győzelem szimbólumává, ami egyesítette a különböző nyelven beszélő náciellenes embereket.

A RAF, a Lorraine francia keresztje és a V jel egy térelválasztó fal oldalára írva Belgiumban.

Fotó: Második Világháborús Nemzeti Múzeum

Britton ezredes műsoraiban gyakran szólalt meg Beethoven V. szimfóniája, mivel a V morzejele 3 pont és egy hosszú kötőjel; a szimfónia is így kezdődik. Azt szokták mondani, hogy „a végzet kopogtat az ajtón”, amit vélhetőleg nem Beethoven, hanem annak titkára talált ki.

A V-mozgalmi műsort 60 nyelven sugározták egész nap, újra és újra felhívva az akcióra a megszállt nemzetek polgárait.

A szimbólum úgy terjedt, mint a tűz, ott volt a repülőgépeken, a falakon, még a krumplikat is ilyen formára vágták, amelyeken gyakran a három pont és egy hosszú kötőjel is szerepelt. A Csatorna-szigeteken egy kőfaragó a németek orra előtt újra kikövezte az utcát, V formára alakítva az útburkolatot. Nagy-Britanniában V-jelek díszítették a jelvényeket, címkéket sőt, még a cigarettákat is. Ismert egy olyan eset is, amikor az egyik francia fodrász (Margot) V-alakot borotvált egy német katona feje hátuljára úgy, hogy az nem is vette észre.

A moszkvai rádió a német adásokat a V-morzejelével zavarta.

Léon Degrelle, szélsőjobboldali belga politikus és náci kollaboráns. A fotó a háborús években készült.

Fotó: Holocaust Encyclopedia

Churchill is elkezdte alkalmazni és népszerűsíteni a győzelem szimbólumát

Winston Churchill egy 1941 júliusában elhangzott lelkesítő beszédében hangoztatta először, hogy a V-jel a megszállt területek felszabadításának és a náci önkényuralomra váró végzetnek a szimbóluma. Azt is hangsúlyozta, hogy amíg Európa népei folyamatosan ellenállnak a megszállókkal való mindenfajta kollaborációnak, biztos, hogy a nácik ügye pusztulásra lesz ítélve.

Ez volt az első olyan esemény, amelyen Churchill a kezét a magasba emelve mutatta a V-jelet, amit ezután az egész háború alatt használt.

Nem kellett hozzá sok idő, hogy a V-mozgalom egész Európában elterjedjen. V-jelek kezdtek megjelenni az épületek falán, az utcákon, sőt, bátor ellenállók még a náci tisztek hátára is rárajzolták. Bejutott a börtönökbe, gettókba, kényszermunkatáborokba és még a koncentrációs táborokba is. A szimbólum példa nélküli módon egyesítette a megszállt Európát, amiben nem kis része volt Churchillnek is.