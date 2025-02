Kozmikus mesterművet örökített meg a nyugdíjba vonuló kutatóeszköz

Csodáljuk meg az RCW 38 csillagbölcső színes kavalkádját, amely körülbelül 5500 fényévnyire található tőlünk, a Vela csillagképben. Fényes csíkjaival és örvényeivel ez a csillagszülő nem rest fitogtatni színeit. A gázfelhők élénkrózsaszínétől a többszínű pontokig, amelyek fiatal csillagok, ez a kép lenyűgöző, olvasható az ESO közleményében.

Az RCW 38 csillaghalmaz látható fényben. A por elnyeli a legtöbb fényt ezeken a hullámhosszokon, így a halmaz nagy területeit elrejti előlünk, nem látszanak a születő csillagok

Fotó: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin

Fiatal csillagok

A mi Napunkhoz képest, amely körülbelül 4,6 milliárd éves és életének stabil szakaszában van, az RCW 38 csillagjai még nagyon fiatalok. Kevesebb mint egymillió évesek, és körülbelül 2000 csillagot tartalmaznak, létrehozva ezt a pszichedelikus tájat. Ez a fiatal csillaghalmaz nagyon aktív, ami érdekessé teszi a csillagászok számára.

A csillaghalmazok olyanok, mint egy hatalmas kuktafazék, amely tartalmazza a csillagképződés minden összetevőjét: sűrű gázfelhőket és átlátszatlan kozmikus porrögöket. Amikor ez a gáz- és porkeverék saját gravitációja alatt összeomlik, egy csillag születik.

Az újonnan született csillagokból érkező erős sugárzás ragyogó fénylésre készteti a csillaghalmazt körülvevő gázt, létrehozva az RCW 38-ban látható rózsaszín árnyalatokat. Lenyűgöző látvány, de a látható fényben sok csillag rejtve marad az RCW 38 halmazban, mert a por elzárja előlünk a kilátást.

Infravörös megfigyelés

Erre szolgál a VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, azaz vizuális és infravörös felmérő csillagászati távcső), az ESO Paranal Obszervatóriumában: a VIRCAM kamerája infravörös fényt figyel meg, amely –a látható fénnyel ellentétben – szinte akadálytalanul áthatol a poron, feltárva az RCW 38 igazi kincseit.

Hirtelen láthatóvá válnak a fiatal csillagok poros burkaikban, vagy a hideg, úgynevezett „sikertelen” csillagok, más néven barna törpék.

Ez az infravörös kép a VISTA Variables in the Vía Láctea (VVV) felmérés során készült, amely eddig a legrészletesebb infravörös térképet alkotta meg a saját galaxisunkról is. Az ilyen felmérések eddig ismeretlen csillagászati objektumokat tárnak fel, vagy új nézőpontból mutatják be a már ismerteket.