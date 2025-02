Nem kapcsolódik önmagával, a környezetével? Ilyen a deperszonalizációs-derealizációs zavar

Mik a deperszonalizációs-derealizációs zavar tünetei?

A deperszonalizációs-derealizációs zavar (DDD) tünetei változatosak, mind intenzitásban és időtartamban, de leggyakrabban a következőket tartalmazzák:

Deperszonalizációs tünetek:

- Saját testétől, érzéseitől, hangjától, gondolataitól való leválás érzése.

- Végtagjait furcsának érzékeli, megnyúlnak, távolinak érzi.

- Saját életének külső szemlélője.

- Érzelmi tompaságot él meg.

- Robotszerűen működik.

- Az időérzékelése megváltozik, az idő meglassul vagy felgyorsul.

Derealizációs tünetek:

- A környezetét egy fátylon vagy üvegfalon keresztül érzékeli.

- A környezetét kétdimenziósnak látja.

- A környezetét irreálisnak, álomszerűnek érzékeli, mintha ködön át látná.

- Az emberektől és tárgyaktól való elszakadás érzése, mintha távoliak vagy mesterségesek lennének.

- Látási torzulásokkal, zavarosan látja a tárgyakat és embereket, vagy a környezetét fokozott éberséggel érzékeli.

- Úgy érzi, mintha egy moziban lenne vagy mesterséges valóságban.

Milyen okai lehetnek ennek a zavarnak?

A DDD okait pontosan nem ismertek, a kutatások több lehetséges okot feltételeznek:

- Trauma az előzményekben, különösen a gyermekkori traumák lehetnek jelentős kockázati tényezők. Érzelmi, fizikális vagy szexuális abúzus, vagy elhanyagolás disszociatív választ, így DDD-t válthat ki, mint kóros megoldási mechanizmust a traumára.

- Ha egy disszociációra hajlamos személy tartósan magas stressz-szintnek van kitéve és erősen szorong, nagy valószínűséggel deperszonalizáció/derealizáció alakul ki.

- Neurobiológiai tényezők: MRI és funkcionális MRI, valamint PET CT képalkotó vizsgálatok egyes finom szervi és működésbeli elváltozásokat mutattak ki DDD-ben szenvedő pácienseknél az agy azon területein, amelyek az érzelmek feldolgozásában vesznek részt, így a látási, a hallási és a szomatoszenzoros cortexben is. Elváltozásokat írtak le a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese rendszerben is. Érintett az agy halántéklebenye is.