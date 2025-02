Drezda nyolc óra alatt semmisült meg a rémálomba illő bombázásban

A barokk műemlékekben gazdag Drezda városát a háború alatt csak 1944 végén érte egy kisebb légitámadás, akkor is külvárosi területekre hullottak a bombák. A helybéliek körében el is terjedt, hogy a brit miniszterelnök, Winston Churchill egyik nagynénje él itt, ezért kímélik a várost. Nem tudhatták, hogy az angolszász hatalmak már 1945 februárjának elején, még a három szövetséges nagyhatalom vezetőinek február 4-11. között tartott jaltai csúcstalálkozója előtt döntöttek a légitámadásról, de a végrehajtást az időjárás másfél hétig nem tette lehetővé. Érdemes megjegyezni, hogy a britek és az amerikaiak korábban fontolgatták Berlin bombázását is, de végül egy kisebb mértékű művelet mellett döntöttek. A harcok kimenetele ekkor már nem lehetett kérdéses, ráadásul Drezda lényegében védtelen volt, kiépített légvédelem nélkül és a német Luftwaffe sem tudott segítségére sietni, mert gépei a már nem túl messze húzódó fronton álltak harcban.

Drezda bombázása a második világháborúban 1944 őszétől kezdve a brit és az amerikai légierő által többször is megtörtént

Fotó: Bundesarchiv, Bild 183-Z0309-310 / G. Beyer / CC-BY-SA 3.0

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a bombázással meg akarta törni a német ellenállást, egyben bizonyítani a szovjeteknek koalíciójuk erejét. A célpontnak kiszemelt Drezdában akkor már több mint egymillió ember (közülük félmillió sziléziai menekült) zsúfolódott össze, de a város különösebb hadászati jelentőséggel nem bírt és iparilag sem volt olyan fontos központ, mint feltételezték, a támadás ráadásul nem is a vasúti csomópontokra és az ipari létesítményekre összpontosult.

Drezda elpusztítása sokak szerint egyszerű terrorbombázás volt:

válasz az 1940-es, a levegőben megvívott angliai csata alatti náci bombázásokra, amelyek során a Luftwaffe csak Londonban 12 ezer ember halálát okozta és porig rombolta Coventry központját a katedrálissal együtt, valamint arra, hogy Londonra még ekkor is hullottak a német V-1 és V-2 rakéták.

Amikor Drezda hamuvá lett

Az első hullámban, február 13-án éjszaka 22 óra 13 perc és 22 óra 21 perc között 244 Lancaster típusú angol bombázó a belváros háromszor öt kilométeres nagyságú területét vette célba, a legsűrűbben lakott kerületekre és a leghíresebb épületekre szórták a robbanó- és gyújtóbombákat. Az emberek hiába menekültek az óvóhelyekre, amelyekből egyébként is kevés volt, az összpontosított támadás mindent lángba borított. Három órával később, amikor a túlélők előmerészkedtek és megkezdődött a mentés, egy újabb, immár 529 bombázó erődből álló hullám zúdult a városra, a brit légierő hivatalos adatok szerint a két támadásban összesen 2659 tonna robbanó- és gyújtóbombát dobott le.