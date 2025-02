A vártnál is gyorsabban tűnhet el az Északi-sark jégterülete

A kanadai McGill Egyetem kutatói most alaposabban megvizsgálták az úgynevezett „utolsó jégterületet” a Community Earth System Model (magyarul Közösségi Földrendszer Modell) segítségével, amely jóval részletesebb, mint a korábban használt szimulációk. Az új modell átfogóbb a tengeri áramlatok és a jégáramlás figyelembevételével kapcsolatban, ami felgyorsítja, hogy az utolsó jégterület mikor válhat szezonálisan jégmentessé, ha a Jeges-tengerről eltűnik a jég. Az Északi-sark hamarosan jégmentessé válhat?

Az Északi-sarkról eltűnő jégtakaró komoly hatással van már most is az ökoszisztémára

Fotó: SeppFriedhuber/iStock/Getty Images Plus

Eredményeink magas felbontású modelleken alapulnak, amelyek figyelembe veszik a tengeri jég mozgását és áramlását a Kanadai Arktikus Szigetvilágon keresztül. Ez arra utal, hogy az utolsó jégterület sokkal hamarabb eltűnhet, mint azt a szakemberek korábban vélték

– mondta Bruno Tremblay, a McGill Egyetem légkörkutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A csapat számításai alapján a Jeges-tenger középső része minden évben jégmentessé válhat szezonálisan már 2035-től, az utolsó megmaradt állandó jég pedig a szezonális minta kialakulása után körülbelül 6-24 évvel eltűnhet. A kutatók úgy vélik, hogy az utolsó jégterület a Erzsébet Királynő-szigetek körüli rész lesz, Grönlandtól északra, a kanadai sarkvidéki szigetcsoportot körülvevő régióban.

Itt az Északi-sark drámai változása

A korábbi becslések azt mutatták, hogy az állandó tengeri jég utolsó maradványai még évtizedekig kitartanak, miután a szezonális jégmentes időszakok egyre gyakoribbá válnak. Az új előrejelzések azonban jelentősen módosították a menetrendet és előrehozták ezt.

Mint minden modell esetében, itt is sok változó van:

nem biztos, hogy milyen gyorsan fog felmelegedni a bolygó,

hogyan befolyásolja pontosan az állandó jégborítás a szezonális jégborítást, vagy

hogyan szállítható a hő az Északi-sark térségében.

A csapat az LIA északi részét határozta meg kulcsfontosságú „kapuőrként” a terület többi része számára, amely gátolja a jég áramlását a régióból, és valószínűleg az utolsó helyek egyike, ahol a több télen át felhalmozódott jég találkozik.

Az utolsó jégterület sorsa alapvetően az északi részén lévő tengeri jégviszonyoktól függ, amelyek megakadályozzák a tengeri jég áramlását, és lehetővé teszik a vastag tengeri jég utánpótlását a szigeteken

– írják a kutatók a Communications Earth & Environment című folyóiratban publikált cikkükben.

Hozzáteszik: számos faj támaszkodik az egész évben fennálló jégborításra, beleértve a jegesmedvéket és a fókákat. Ez a tengeri jégveszteség már most is hatással van a vadon élő állatokra: ahogy azt az Our Planet dokumentumfilm sorozat 2019-es egyik epizódja is bemutatta, rozmárok zuhantak a halálba, miközben megpróbáltak felmászni a sziklákra az eltűnt jégtáblák helyett.