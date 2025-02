Milyen lesz a jövő fenntartható lakhatása?

Ökotudatos otthonok lépésről lépésre

Az ENSZ szerint 2030-ban az emberek felének okoz majd kézzel fogható problémát a klímaváltozás, ezért érdemes a lakhatás terén is tudatos döntéseket hozni, környezetbarát gyakorlatokat beépíteni a mindennapokba. Természetesen mindenki más és más lehetőségekkel rendelkezik. Korábban már volt szó például a komposztálás jelentőségéről, de olyan apró lépésekre is gondolhatunk, mint az energiatakarékos háztartási eszközök használata.

Emellett a gyártók részéről is számos pozitív példával találkozhatunk, amelyek az építőipar korszerűsítése, fenntarthatóbbá tétele melletti elköteleződést fejezik ki. A svéd Lindab például a világon elsőként kezdett el fosszilis anyagoktól mentes, acélból készült légcsatornákat gyártani, amelyek már szélesebb körben is elérhetővé váltak. A technológia fenntarthatósági és hatékonysági szempontból is előrelépést jelent. A légcsatornák 75 százalékban újrahasznosított acéltermékből készültek, így 60 százalékkal csökkentik a CO2-kibocsátást a hagyományos acélból készült, azonos termékekhez képest. A jövő fenntarthatósága többek között az ilyen építőipari megoldásokon is múlhat, melyeket szó szerint beépíthetünk a mindennapjainkba. Tegyük meg lakhatás terén is azokat a lépéseket, amelyek zöldebbé tehetik az otthonainkat!

(Forrás: CHIKANSPLANET: https://chikansplanet.blog.hu/)