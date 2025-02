Azonosíthatták a fiatalkori demencia kiváltó okait

A demenciára sokan úgy tekintenek, hogy csupán az idősebbeket fenyegeti, de ez koránt sincs így, egyre több a fiatal érintett; évente több százezer ilyen esetet regisztrálnak az orvosok világszerte. Egy 2023 decemberében publikált tanulmánynak köszönhetően jelentősen közelebb kerültünk ahhoz, hogy megismerjük a fiatalkori demencia kiváltó okait.

A fiatalkori demencia kialakulása összetettebb, mint korábban feltételezték

Fotó: Science Photo Library via AFP

A legtöbb korábbi kutatás főként genetikai tényezőkre fókuszált. A mostani, 356 052, 65 év alatti brit résztvevő bevonásával készült vizsgálatban a kutatók 15 különböző életmódbeli és egészségügyi kockázati tényezőt azonosítottak. A tanulmány egyik vezető szerzője, David Llewellyn epidemiológus (University of Exeter, Egyesült Királyság) azt nyilatkozta, hogy ez a valaha volt legnagyobb és legmegbízhatóbb kutatás a fiatalkori demencia témájában. Mint mondta, eredményeik alapján úgy tűnik, bizonyos intézkedésekkel csökkenthető a betegség kialakulásának esélye.

A fiatalkori demencia okai

A kutatás eredményei szerint az alábbi tényezők fokozzák leginkább a fiatalkori demencia veszélyét:

alacsony társadalmi-gazdasági státusz

társas izoláció

halláskárosodás

stroke

cukorbetegség

szívbetegség

depresszió

D-vitamin hiány

magas C-reaktív fehérjeszint (egy fehérje, amelyet a máj termel a gyulladásra adott reakcióként)

két ApoE4 ε4 génvariáns jelenléte (ezt már korábban összefüggésbe hozták az Alzheimer-kórral)

Emellett fokozza a kockázatokat a rossz fizikai állapot is (ami például a gyenge kézszorítással mérhető). Érdekes megfigyelés, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a fiatalkori demencia kialakulásának esélyét, ugyanakkor az alkoholfüggőség növeli azt. A szerzők szerint ez arra vezethető vissza, hogy a mérsékelt ivók vagy az absztinensek jobban odafigyelnek az életmódjukra, és emiatt jobb egészségügyi állapotban is vannak. Végül, de nem utolsósorban az is kedvező hatással lehet az agy egészségére, ha az illető magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik.

A lelki tényezők szerepe

Az idősebb korban kialakuló demenciával kapcsolatban tudjuk, hogy számos kockázati tényező módosítható, és ez a betegség fiatalkori verziójára is érvényes. Sebastian Köhler neuroepidemiológus (Maastricht University, Hollandia) kiemelte, hogy a fizikai faktorok mellett a lelki szempontokra is érdemes kiemelten figyelni, és ha lehetséges, kerüljük a krónikus stresszt, a depressziót, és a magányt.