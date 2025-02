Festőnek készült, végül a gőzhajót alkotta meg

1765. november 14-én a pennsylvaniai Little Britainben (ma Fulton) született ír bevándorlók gyermekeként. Egy farmon nevelkedett, de a család csődbe jutott, és apját is elveszítette. Pályafutását ékszerészinasként kezdte, miniatűr képeket festett elefántcsont tárgyakra. Később festőnek állt, maga Benjamin Franklin is ült neki portrét. 1786-ban tanulmányútra Angliába utazott, ahol számos mérnökbarátot szerzett, és maga is érdeklődni kezdett a műszaki tudományok iránt. A gőzhajó későbbi megalkotóját a gépek világa annyira megigézte, hogy feladta sikeres művészi pályáját, és kitanulta a mérnökséget.

Fulton „Clermont” nevű gőzhajója 1807-ből

Fotó: G.F. and E.B. Bensell

Angliában akkoriban kezdtek komolyabb csatornaépítési munkálatokba, a vasút megjelenéséig főleg itt zajlott a teherszállítás. Fulton előbb csak a csatornák hajózhatóvá tételével foglalkozott, elkészítette az egész Angliát behálózó csatornarendszer tervét is, de hamarosan már a hajók újfajta, gőz alapú meghajtásán kezdett gondolkodni. Akkoriban a gőzszivattyúval kifecskendezett, vízsugaras és lapátkerekes megoldásokat alkalmazták, alacsony hatásfokkal. Ő kísérletei során arra a következtetésre jutott, hogy több forgó lapátot kell szerelni a hajótestre.

A gőzhajó gyorsan népszerűvé vált

A francia forradalom alatt, 1797-ben Franciaországba ment, ahol egy tengeralattjáró megalkotásán fáradozott. A brit tengeri fölény megtörésében reménykedő Direktórium érdeklődést mutatott munkája iránt, de amikor 1801-ben a Fulton által épített jármű elől a brit hajók el tudtak menekülni, megvonták tőle a támogatást. (A tengeralattjáró neve Nautilus volt, ez ihlette Verne Gyulát Nemo kapitány kalandjainak megírásakor, és másfél évszázaddal később így hívták az első amerikai atomtengeralattjárót is.) A kudarc után a britek fogadták fel, de ők is hamar érdeklődésüket vesztették, miután a kísérletek nem voltak igazán sikeresek, ráadásul Nelson admirális trafalgari győzelme után a tengerek elvitathatatlan urai lettek.

Fulton 1801-ben Robert R. Livingstone párizsi amerikai követtel húsz méter hosszú, oldalsó lapátkerekű gőzhajót épített, de a Szajnán tett próbaút során a hajó elsüllyedt.

A feltaláló 1806-ban hazatért Amerikába, de egy évvel később már újrakezdte kísérleteit. A hajóhoz Angliából, James Watt műhelyéből hozatta a gőzgépet, a hajótest a gyors óceánjárókhoz hasonlított, de két oldalán primitív lapátkereket helyeztek el. A Clermont először csalódást okozott, de néhány módosítás után, 1807. augusztus 17-én ötmérföldes átlagsebességgel, harminckét óra alatt felhajózott a Hudson folyón New Yorktól Albanyig (a vitorlások ugyanezt az utat négy nap alatt tették meg).