Nem kizárt, hogy rosszul szedte eddig a gyógyszereit – videó

A gyógyszerek speciális termékek, amelyek megfelelő tárolása, alkalmazása és esetleges mellékhatásai gyakran vetnek fel kérdéseket a felhasználókban. Az egyik legfontosabb szempont a helyes adagolás – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

Számos tényezőre figyelni kell a gyógyszerek szedésénél

Fotó: Science Photo Library via AFP

Ha például egy tablettából háromszor kell szednünk a nap folyamán egy-egy szemet, akkor ez legtöbbször nem reggeli-déli-esti felhasználást jelent, hanem arányos szétosztást a nap 24 órájára, vagyis nagyjából nyolc óránként kell bevennünk egy darabot”

– idézi a közlemény Dr. Sebők Szilviát, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerészét.

A megfelelő tárolásra is érdemes figyelni

– hangsúlyozza a szakember.

A hűtve tárolandó készítményeket például nem ajánlott a hűtő ajtajába helyezni, mert ott a hőmérséklet gyakran meghaladja az előírt 2–8 Celsius-fokot. A szobahőmérsékleten tárolandó gyógyszerek esetében legfeljebb 25 fok javasolt, így nyáron tanácsos ezeket a lakás hűvösebb pontjára, például a kamrába tenni, vagy a hűtőszekrény alsó polcán elhelyezni. A fürdőszoba magas páratartalma miatt szintén nem megfelelő hely gyógyszerek tárolására.

A tabletták felezhetősége is lényeges kérdés.

Nem minden készítmény osztható ketté, azonban ha egy tablettán felezővonal található, az általában arra utal, hogy biztonságosan elosztható

– emeli ki a főgyógyszerész.

Nem mindegy, mivel felezzük a gyógyszereket

A vágásnál célszerű kerülni a kés használatát, mert az könnyen morzsálódáshoz vezethet. Helyette érdemes patikában beszerezhető, erre a célra készült eszközt használni. Gyermekek számára alkalmazott kúpok esetében is előfordulhat, hogy a szükséges dózis kisebb, mint a legkisebb forgalomban lévő hatáserősség, ezért ezeket is felezni kell. Ilyenkor hosszanti irányban kell elvágni őket, hogy mindkét rész azonos mennyiségű hatóanyagot tartalmazzon. A videóban a szakember ennek helyes módját is bemutatja.

Fontos tudni, hogy lejárt gyógyszereket nem szabad felhasználni.

Mivel ezek nem dobhatók a kommunális hulladékba, a patikákban elhelyezett gyűjtőkben kell leadni őket. Dr. Sebők Szilvia hangsúlyozza, hogy a gyógyszerek helyes alkalmazása kulcsfontosságú a biztonságos és hatékony terápia érdekében. A tudatos gyógyszerhasználat nemcsak az egészség megőrzését segíti, hanem a kezelés sikeréhez is hozzájárul. Éppen ezért minden felmerülő kérdés esetén érdemes gyógyszerészhez fordulni tanácsért.