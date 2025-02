Az egy évig elhúzódó hadműveletben több százezren haltak meg

A Török Birodalom a múlt század elején „Európa beteg emberének” számított: ereje folyamatosan hanyatlott, belső ellentétek gyötörték, az 1912-es első Balkán-háború után európai területe Edirne környékére zsugorodott össze. A nacionalista ifjútörök kormány 1914 novemberében a központi hatalmak (Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia) oldalán lépett be az első világháborúba, amelynek során a Kaukázusban az oroszok ellen indítottak hadjáratot, de a stratégiai jelentőségű Szuezi-csatorna elfoglalásával is fenyegettek. Winston Churchill, a brit Admiralitás Első Lordja 1915 elején javasolta a Földközi- és a Fekete-tenger közötti összeköttetést biztosító Dardanellák megtámadását. A hadművelet fő célja az volt, hogy török erőket lekötve tehermentesítse Oroszországot, de a félsziget elfoglalása lehetővé tette volna Isztambul bevételét is, ezzel Törökország „kiütését” a háborúból, egyben a balkáni államoknak az antant oldalára állítását.

Partraszállás az ANZAC-öbölben, 1915 - a hadművelet során a védekező török hadsereg sikerrel védte meg a Dardanellák tengerszorost a támadó brit és francia erőkkel szemben

Fotó: Bundesarchiv / Bundesarchiv

A török erőket alábecsülő Churchill a fő hadszíntéren elavultnak számító hajók és viszonylag kis expedíciós haderő bevetésével számolt. A brit és francia haditengerészet 1915. február 19-én kezdte lőni a Dardanellákat, előretolt állásaik feladására késztetve a törököket, de az ellenséges ágyútűzben több hajó találatot kapott, mások aknára futva süllyedtek el.

A félig-meddig sikeres előkészítést 1915. április 25-én követte a szárazföldi támadás, a mintegy 75 ezer fős brit-francia erők felét ausztrál és új-zélandi (ANZAC) csapatok alkották.

A partraszállás lehetséges helyszínein a törökök addigra – a német Otto Liman von Sanders tábornok irányításával - megerősítették állásaikat, így a hadművelet mindkét oldalnak hatalmas vérveszteséget okozott. A szövetségeseknek a nap végére sikerült két hídfőállást kialakítaniuk, de a kínálkozó lehetőséget nem tudták kiaknázni. A török védelem néhány nap alatt megszilárdult és a stratégiai fontosságú hegycsúcsokat is meg tudták tartani, ahonnan ágyúkkal lőhették az antant állásait. A Gallipoli-félszigeten a nyugati fronthoz hasonlóan állóháború kezdődött, a május elején és augusztusban indított, óriási véráldozatokat követelő szövetséges offenzívák a kezdeti sikerek után újra és újra elakadtak.