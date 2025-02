Házasság a trónért, gyilkosság a hatalomért

Stuart Henrik és Mária mindketten Tudor Margit angol hercegnő és skót királyné unokái voltak – Mária a Margit és IV. Jakab skót király frigyéből született V. Jakab lánya volt, míg Henrik Margit és Archibald Douglas, Angus 6. grófja házasságában született Douglas Margit fia volt. Így lett Mária skót királynő, míg Henrik angol nemes. Az 1560-as évekre úgy hozta a sors, hogy házasságuk erős szövetséget jelentett volna Skócia számára.

Stuart Mária és férje egykorú metszeten

Fotó: Wikimedia Commons

„Tökéletes” szövetség

Amikor Stuart Mária megözvegyülten hazatért Franciaországból – ahol mindössze másfél évig volt királyné, férje korai halála miatt –, egyértelművé vált számára, hogy nem maradhat sokáig örökös nélkül. Amellett, hogy Skócia királynője volt, és pályázott az angol trónra, gyönyörűnek is tartották – nem egy kérője akadt. Gyermekként hagyta el hazáját, helyette édesanyja, majd féltestvére uralkodott régensként: a skót nemesek remélték, hogy továbbra is ők döntenek az ország ügyeiről. Férjének kiválasztása fontos politikai súllyal bírt: Európát az utóbbi évtizedekben vallási konfliktusok jellemezték. A katolikus Stuart Mária jogot formált az angol trónra is – ahol, ekkor már évek óta a protestáns I. Erzsébet uralkodott –, ezért mindenképpen azonos felekezethez tartozó férjet kellett találnia. Skócia viszont szinte teljesen reformátussá vált. Ekkor tűnt tökéletes választásnak Lord Darnley, azaz Stuart Henrik.

Stuart Mária gyászöltözetben

Fotó: Wikimedia Commons

1565 februárjában került sor az első találkozóra. Amellett, hogy politikailag jó döntésnek tűnt – hiszen így Mária az angol trónigényét is meg tudta erősíteni –, a két fiatal még kedvelte is egymást.

A nyáron megtörtént az esküvő, amely nagy felháborodást váltott ki a skót urakból.

Rövid időre, de Stuart Mária a házassággal meg tudta erősíteni hatalmát és uralkodói akaratát. Ám az újdonsült király is úgy érezte, hogy részt kéne vennie a hatalom gyakorlásában, amit a királynő nem engedett meg. Ez konfliktust eredményezett a friss házasoknál. Stuart Mária igazán kedvelte udvaroncát, David Rizziot. Sok időt töltöttek együtt közös érdeklődési köreik miatt, a királynő még politikai tanácsait is megfogadta. Ez a hatalomból kirekesztett Stuart Henriket különösen zavarta – ahogy más urakat is.