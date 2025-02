Miért kellene abbahagyni az illatgyertyák használatát?

A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy az illatgyertyák, még a „lángmentes” illatosított változatok is nanorészecskéket bocsátanak ki, amelyek a dízelmotorok által okozott szennyezéshez hasonlíthatók. Mérgező illékony szerves vegyületeket (VOC), rákkeltő szennyezőanyagokat és finom részecskéket bocsátanak ki, amelyek károsíthatják a tüdőt, megzavarhatják a hormonháztartást, és növelhetik a krónikus betegségek kockázatát.

Az illatgyertyák meleg pislákolása és illata a kényelem és a pihenés hangulatát teremtheti meg, de az új kutatások szerint érdemes óvatosan bánni velük

Fotó: Unsplash

Az illatgyertyák által okozott szennyezés fő okozói az illékony szerves vegyületek. Ezek gyakran a kőolajalapú viaszokban és szintetikus vagy természetes illatanyagokban találhatók, és olyan másodlagos szennyezőanyagokat képeznek a beltéri levegővel reakcióba lépve, mint:

a formaldehid,

a benzol és

más ultrafinom részecskék.

Tanulmányok kimutatták, hogy szinte minden illatosított termék – beleértve a „zöld” és „bio” termékeket is – legalább egy veszélyes vegyi anyagot bocsátott ki. Ezek a kibocsátások ráadásul elég erősek ahhoz, hogy még akkor is problémákat okozzanak, ha nem égetjük el őket: egy illatgyertya már azzal is gondot okozhat, hogy a szobában van.

Számos asztmás embertől hallottam, akik be sem tudnak bemenni egy boltba, ha az üzletben illatgyertyákat árulnak, még akkor sem, ha azokat nem égetik. Annyi illatanyagot bocsátanak ki, hogy asztmás rohamokat, sőt migrént is kiválthatnak

– mondta Anne Steinemann, az egyik tanulmány vezetője korábban, amit a ZME Science online tudományos portál idéz.

Sokan alternatívaként a szója- vagy méhviaszgyertyákhoz fordulnak, és azt feltételezik, hogy azok biztonságosabbak. A kutatások azonban azt mutatják, hogy égetéskor még a természetes viaszok is kibocsátanak mérgező illékony szerves vegyületeket, különösen, ha hozzáadott illatanyagokat tartalmaznak.

Ezért kell megfontolni az illatgyertyák használatát

Egy új tanulmány kifejezetten az illatosított viaszolvadékokra összpontosított, amelyeket a hagyományos gyertyák „biztonságos” alternatívájaként forgalmaznak. A kutatók megállapították, hogy ezek a termékek is olyan koncentrációban bocsátanak ki nanorészecskéket, mint a gáztűzhelyek és az autók kipufogógázai. Ezek olyan kicsik, hogy megkerülik a szervezet természetes védekező rendszerét, és gyakran közvetlenül a tüdőből a véráramba jutnak. És ha már ott vannak,

hozzájárulnak a gyulladáshoz, az oxidatív stresszhez és a DNS-károsodáshoz, növelve az olyan problémák kockázatát, mint a szív- és érrendszeri betegségek vagy a tüdőkárosodás.

Egy másik tanulmány légfrissítőket, diffúzorokat és más szobaillatosító termékeket vizsgált. Kiderült, hogy ezek is több mint százféle különböző kémiai vegyületet bocsátanak ki, amelyek közül a természetes módon növényi olajokból származó terpének reakcióba lépnek a beltéri ózonnal, majd másodlagos szerves aeroszolokat és ultrafinom részecskéket képeznek, amelyek rontják a levegő minőségét.

Szerintem szinte lehetetlen lenne, hogy bármilyen típusú gyertyával ne okozzunk valamiféle beltéri szennyezést

– magyarázta Michael Bergin, a Duke Egyetem építő- és környezetmérnöki professzora az Inverse-nek.

A szakemberek szerint ez különösen az akut toxicitásra érzékeny emberek számára aggasztó és több embert érint, mint gondolnánk. A statisztikák szerint a lakosság húsz százaléka számol be valamilyen vegyi érzékenységről, amelynek tünetei a migréntől és az asztmás rohamoktól kezdve az idegrendszeri károsodásig terjedhetnek. Az emberek körülbelül egyharmadának van valamilyen illatanyag-érzékenysége, és a lakosság 7,4 százaléka rendelkezik orvosilag diagnosztizált többszörös kémiai érzékenységgel, amit a szennyező anyagokkal szembeni érzékenység jellemez.