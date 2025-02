Megtalálhatták az indoeurópai nyelvek eredetének hiányzó láncszemét

Az elmúlt 5000 év demográfiai eseményei közül ez, a sztyeppevidékről kiinduló Jamnaja kiáramlás gyakorolta a legnagyobb hatást az európai emberek genetikai állományára is, és — bár a nyelv és a genetikai leszármazás nem mindig fedi egymást — így is valószínűsíthető, hogy az indoeurópai nyelvek elterjedésével is kapcsolatba hozható népességtörténeti jelenséggel állhatunk szemben.