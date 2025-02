Unokáink is inni fogják? A fenntartható termelés alapozza meg a kávé jövőjét

A Nemzetközi Kávészervezet (ICO) adatai szerint 2023-ban a világ kávéimádói naponta körülbelül 2 milliárd csésze kávét fogyasztottak el. Minden földlakóra körülbelül 1,3 kg frissen pörkölt kávé jut éves szinten. Ez elsőre nem tűnik annyira nagy volumennek, de a 2023-2024-es szezonban a globális kávétermelés több mint 10,68 millió tonnát tett ki, ami az ICO szerint rekordérték.

A fenntartható termelés alapozza meg a kávé jövőjét.

Fotó: CHIKANSPLANET

A kávéfogyasztás Magyarországon is jelentős: a Nielsen adatai szerint tavaly egy év alatt 77 milliárd forintot költöttünk kávéra. Egy másik felmérés szerint egy átlagos magyar fogyasztó naponta két csészével iszik meg ebből az italból.





Klímaváltozástól a fenntartható termesztésig

A kávétermelésnek komoly kihívásokat okoz az éghajlatváltozás. A kávécserjék érzékenyek a hőmérséklet-ingadozásokra, márpedig a globális felmelegedés miatt egyre kisebb terület alkalmas a termesztésre. Egyes becslések szerint 2050-re a jelenlegi kávétermesztő területek fele alkalmatlanná válhat, hacsak nem teszünk drasztikus lépéseket annak érdekében, hogy a talaj újra egészséges legyen.

Az egészséges talaj ugyanis nemcsak a termelékenységet növeli, hanem fenntarthatóbbá teszi a kávé termesztését is, hisz képes megkötni a szenet, kevesebb műtrágyát igényel, és jobban ellenáll az éghajlatváltozás hatásainak. De a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatok támogatása mellett a szakemberek más innovációkban is keresik a megoldást: olyan kávéfajtákkal kísérleteznek, mint a Stenophylla vagy a Liberica. Ezek magasabb hőmérsékleten is megélnek, miközben hozzák a kedvelt kávéfajtáktól megszokott minőségét. Az új fajták további haszna, hogy növelik a biodiverzitást, javítják a talajminőséget, csökkentik a kártevők számát.





Közös felelősség

Miközben a globális kávépiac nagy szereplői kulcsszerepet játszanak a fenntarthatósági törekvések megvalósításában, a kávéfogyasztóknak is van ebben felelősségük. Számukra a fair trade és az ehhez hasonló, hiteles tanúsítványok adnak lehetőséget arra, hogy vásárlásaikkal a fenntarthatóbb termelési gyakorlatokat, a regeneratív mezőgazdaságot, a precíziós technológiákat vagy új kávéfajtákat támogassák. Ezzel pedig a saját gyerekeiket és unokáikat is hozzásegítik ahhoz, hogy élvezhessék a reggeli kávé örömét, amikor eljön az ideje.



(Forrás: CHIKNSPLANET: https://chikansplanet.blog.hu/)