Húszévesen, névtelenül jelentette meg könyvét a Frankenstein szerzője

1818-ban, az akkor alig húszéves Mary Shelley élete fordulópontjához érkezett. Egész írói pályafutását meghatározó könyve – a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz – első kiadása még névtelenül került forgalomba. A fájdalommal és gyűlölettel teli történetet Mary saját tapasztalatai és rémálma inspirálta.

Frankenstein megálmodója, Mary Shelley

Fotó: Wikimedia Commons

A Shelley-örökség

Édesanyját születése után – gyermekágyi láz következtében – veszítette el, de a kislány Mary nem sokáig maradt félárva. Apja, William Godwin, pár évvel később újraházasodott, az özvegy Mary Jane Clairmont lett a felesége, de az asszony jelenléte nem hozott harmóniát a családi fészekbe. Bár mostohájával feszült viszonya volt, féltestvéreivel közeli kapcsolatot ápolt. Fanny Imlay – aki anyja törvénytelen gyermeke volt – és Claire Clairmont, aki nevelőanyjának lánya volt: hármójuk erős köteléke enyhítette az otthoni nehézségeket.

Percy Bysshe Shelley angol költő

Fotó: Wikimedia Commons

Az írás szeretetét a génjeiben hordozta, hiszen édesanyja Mary Wollstonecraft író és filozófus volt, a feminista irodalom elismert alkotója, apja pedig filozófiával és újságírással is foglalkozott. Mindössze 15 éves volt, amikor az akkor már nős Percy Bysshe Sheley rendszeres látogatója lett a Godwin-háznak.

Hamar egymásba szerettek, a költő pedig felajánlotta feleségének, hogy éljenek hármasban.

Miután a felháborodott asszony visszautasította az ajánlatot, a szeretők 1814-ben Franciaországba szöktek.

Név nélküli szörnyeteg

Lord Byron segítette a fiatalokat, aki 1816-ban a Genfi-tó partján álló villájába is meginvitálta őket. Nem kettesben érkeztek, Claire Clairmont is velük tartott, aki Byron gyermekét várta. A „nyár nélküli nyár” mindnyájukat inspirálta, a borongós napokon kísértethistóriákkal szórakoztatták egymást. Nemcsak a természeti jelenségek különössége nyűgözte le őket, hanem a tudomány fejlődése is. A 19. század hajnalán a kémiai és fizikai felfedezések egyaránt megihlették a nyaraló Mary Shelley-t.

Lord Byron egykorú portréja

Fotó: Wikimedia Commons

Mary Shelley története is innen, egy kérdéssel indul: hol a tudomány határa és hol kezdődik a „varázslat”? Választ ő sem ad, hiszen regényének főhőse, Victor Frankenstein sem árulja el, hogyan keltette életre teremtményét. A fejlődésre képes, név nélküli lény szeretetre és elfogadásra vágyik, de miután az emberek elutasítják, élete tragédiába torkollik. A horrortörténetek klasszikusának alcíme a római mitológia egyik alakjára utal. Prométheusz a mítosz szerint tüzet lopott az istenektől, hogy az embereknek adja, ezért az idők végezetéig szenvedésre ítéltetett. Mary Shelley szemében inkább negatív hős, aki gyilkosságra csábítja az emberiséget.