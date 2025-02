A legjobb módszer a kutya figyelmének felkeltésére

A Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences folyóiratban most publikált, új tanulmány szerint a legjobb taktika az, ha egy gazdi egyszerre mutat egy tárgyra és intenzíven nézi is azt – így a kutya a legnagyobb eséllyel követi az utasítást.

A kutya megérti a neki adott információ jelentését ezzel a trükkel

Fotó: Shutterstock

A gazdi tekintete és kézmozdulata külön-külön is hasznos, de együtt sokkal hatékonyabbak

– mondta Christoph Voelter, a Bécsi Állatorvosi Egyetem kutatója, a vizsgálat vezetője az AFP-nek, amit a ScienceAlert online tudományos portál idéz.

Az osztrák kutatók egy speciális fejpántot szereltek húsz kutyára, hogy pontosan meghatározzák, hova néznek különböző helyzetekben. A kísérlet során különböző fajtájú kutyák vettek részt, többek között keverék kutyák, staffordshire terrierek, ausztrál juhászkutyák és uszkárok.

Az egyetem Clever Dog kutatólaborjában minden négylábú kedvenc egy tudóssal nézett farkasszemet, aki térdre ereszkedett eléjük. A szakemberek két tálat helyeztek maguk mellé, de csak az egyikbe rejtett el jutalomfalatot.

A kutya irányt követ és értelmezi is azt?

A kutyák öt különböző szituációval találkoztak, mindegyiket hatszor megismételték:

A kutató a tálra mutatott, miközben a kutyára nézett.

A kutató a tálra mutatott és egyben a tálra is nézett.

A kutató kizárólag a tálra nézett, mutatás nélkül.

A kutató eljátszotta a klasszikus trükköt: úgy tett, mintha eldobna egy labdát a tál felé, de valójában a kezében tartotta.

Egyéb semleges helyzetek.

Az eredmények azt mutatták, hogy a kutyák akkor teljesítettek a legjobban, amikor a tudós egyszerre mutatott és nézett a jutalomfalatot rejtő tálra. Talán nem meglepő, de akkor szerepeltek a legrosszabbul, amikor a kísérletet végzők úgy tettek, mintha eldobnának egy labdát.

Fotó: AFP

Ez az eredmény a kutatók szerint arra utal, hogy a kutyák nem csupán egy irányt követnek, de képesek értelmezni az emberi kommunikációs jelek jelentését is. Tehát

nemcsak azért mennek egy irányba, mert oda mutatunk, hanem megértik, hogy az információ azt jelzi: „itt van a jutalom!”

A tudósok azonban óvatosak a következtetések levonásával. Még mindig nem teljesen világos számukra, hogy az ebek ezt inkább egy parancsnak fogják fel, vagy valódi kommunikációként értelmezik. Így további kutatásokra lenne szükség a témában. A következő lépés annak kiderítése, hogy a kutyák is jobban tanulnak és memorizálnak-e dolgokat, „amikor foglalkozunk velük”.