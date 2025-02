Megőrül az internet a legújabb marsi rejtélyért

Nem újdonság, hogy a Marson furcsa objektumokra bukkannak az űreszközök, legyen szó lebegő kanálról vagy földönkívüli jetiről. Az izgalmakat az is táplálja, hogy a Földhöz közeli vörös bolygón egykor adottak lehettek az élet feltételei, sőt, a környezeti viszonyok nem teszik lehetetlenné marsi telepek létrehozását sem. Nem csoda, hogy az Egyesült Államok és más űrnagyhatalmak is egyre intenzívebben foglalkoznak a Mars-kutatás lehetőségeivel, amely nemcsak presztízskérdés, hanem tudományos és gazdasági jelentőséggel is bír.

A Marson felfedezett rejtélyes képződmény, amelynek kapcsán még Elon Musk is megszóltalt.

Fotó: NASA

A legújabb szenzáció egy négyzet alakú szerkezet, amelyet a NASA egyik űreszköze fotózott le – írja a LAD Bible.

Valóban mesterséges lenne a marsi struktúra vagy természetes képződményről van szó?

A képet, amely felcsigázta az online közösséget, valójában nem most fedezték fel; az alakzatot még 2001-ben kapta lencsevégre az amerikai űrügynökség Mars Orbiter Camera (MOC) nevű műszere egy kráterben. Természetesen rögtön elindultak a találgatások arról, hogy vajon egy idegen civilizáció által tervezett építmény romjait sikerült-e felfedezni.

Bár a négyzetes forma meglepő, a természetben előfordulnak hasonló képződmények. A Földön is léteznek olyan természeti csodák, amelyek mesterségesnek tűnhetnek: ilyen például a Szahara szeme néven ismert formáció vagy Törökország híres „tündérkéményei”.

A legvalószínűbb, hogy a négyzet alakú szerkezet egy geológiai eredetű képződmény, amely a távolról készült fotókon szabályosabbnak tűnik, mint amilyen valójában.

Az ilyen és ehhez hasonló marsi alakzatok a bolygó különleges, a földitől jelentősen eltérő geológiai és időjárási viszonyainak köszönhetik létüket. A marsi szelek és az erózió hosszú távon olyan alakzatokat formálhatnak, amelyek emberi szem számára mesterségesnek tűnhetnek. Ráadásul az emberi észlelésre jellemző pareidolia – amikor ismerős mintázatokat látunk véletlenszerű formákban – tovább erősítheti a mesterséges forma illúzióját.

Elon Musk is megszólalt

A fotó olyannyira felkeltette a közönség érdeklődését, hogy még Elon Musk is reagált rá. Joe Rogan, az ismert podcaster az X-en kommentálta a képet:

Ez észvesztő."

Erre Musk röviden úgy válaszolt:

Űrhajósokat kellene küldenünk a Marsra, hogy megvizsgálják!"

Elon Musk régóta támogatja a Mars-kutatást és a bolygó terraformálásának gondolatát.