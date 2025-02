Mennyire törvényszerű, hogy korán halnak meg a fiatal világsztárok?

Az amerikai popikon, Janis Joplin. Az énekesnőt a rock and roll királynőjének is nevezik

Fotó: Wikimedia Commons

A klub „elit” részéhez tartozik még Jim Morrinson, aki 1971 júliusában, Párizsban halt meg. A The Doors frontembere páratlan hangszínével varázsolta el rajongóit. Hasonlóan a többi zenészhez küzdött a kábítószer-fogyasztással, de halálát nem biztos, hogy ez okozta – legalábbis bizonyos elméletek szerint. Állítólag maga is megjósolta, hogy rejtélyes véget ér majd az élete, ami igaz is lett. Egyes vélemények merényletet vagy emberrablást sejtenek halála mögött.

Közös pontok

A négy zenész életének és halálának hasonlóságai – rövid, gyorsan felívelő pályafutás, alkohol- és drogproblémák, a hírnév terhe – eloszlathatják a nagyobb összeesküvés-elméletek lehetőségeit.

A The Doors promóciós fotója 1966-ból. Balról jobbra: Densmore, Krieger, Manzarek és Morrison

Fotó: Wikimedia Commons/Joel Brodsky

Az ismertség és az ezzel járó életmód erősen befolyásolja az egészséget, ami a fiatal zenészek és művészek esetében is igaz.

Egy legendás alku

Bár valóban csak feltételezések léteznek e halálozások összefüggéseivel kapcsolatban, egy régi történet szerint a fiatal zenészeket igenis fenyegeti a tragikusan rövid életpálya. A legenda szerint Robert Johnson blues-zenész a 49-es és a 61-es út találkozásánál Mississippiben alkut kötött az ördöggel.

A 27-esek klubjának egy másik ikona, Jimi Hendrix. A Rolling Stone magazin 2003-ban minden idők legjobb rock gitárosának nevezte.

Fotó: Wikimedia Commons

A később Grammy-díjat is bezsebelő bluesgitáros valóságos zenei géniusz lett, cserébe élete 27 évesen ért véget. A gitáros alakja később fel-fel tűnt a rock és blues balladákban és elhintette a 27-esek klubjának gondolatát.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.