Semmihez sem fogható anyagot tervezett a mesterséges intelligencia

Ezek az innovatív anyagok nemcsak rendkívül erősek, hanem a korábban alkalmazott megoldásoknál több mint kétszer ellenállóbbak is. A felfedezés lehetőséget teremt könnyebb és strapabíróbb repülőgép- és autóalkatrészek előállítására, amelyek a fenntarthatóság szempontjából is jelentős előrelépést jelenthetnek. Egy friss tanulmányban a kutatók mesterséges intelligencia és 3D nyomtatás alkalmazásával hoztak létre teljesen új, eddig nem létező szerkezeteket. Az eredmények szerint ezek a különleges „nanorácsok” több mint kétszer erősebbek a korábbi, hasonló célokra fejlesztett anyagoknál - írja a Live Science.

A mesterséges intelligencia által tervezett anyag forradalmasíthatja a repülőgép- és autógyártást.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A kutatócsoport az Advanced Materials folyóiratban publikálta felfedezésük részleteit.

Miben különbözik a mesterséges intelligencia által tervezett anyag?

Az új anyagok rendkívül sokoldalúak, mivel egyszerre könnyűek és nagy szilárdságúak. A vizsgálatok szerint az AI által tervezett struktúra akár ötször nagyobb terhelést is elviselhet, mint a hasonló sűrűségű titán.

Ennek köszönhetően az anyag ideális lehet repülőgép- vagy autóalkatrészek súlyának csökkentésére, ami jelentősen mérsékelheti az üzemanyag-fogyasztást és csökkentheti a környezetterhelést.

Számos anyag esetében a szilárdság és a szívósság összehangolása kihívást jelent. A kerámiák például rendkívül erősek, de törékenyek. A nanoszerkezetek esetében is gyakori probléma, hogy hajlamosak a hirtelen törésre. Amikor a kutatók ezt felismerték, egyértelművé vált számukra, hogy a gépi tanulás kiváló eszköz lehet ezeknek a szerkezeteknek az optimalizálására.

A kutatók először számítógépes szimulációkkal azonosították a legmegfelelőbb geometriákat, majd egy mesterséges intelligencia rendszert is bevetettek. Ez az AI megtanulta, hogyan lehet a feszültséget egyenletesen elosztó formákat létrehozni, miközben a szerkezet terhelhetősége is magas marad. A gépi tanulási algoritmus nem csupán a korábbi adatok alapján működött, hanem képes volt teljesen új struktúrákat is javasolni.

A szoftver által tervezett formákat 3D nyomtatással állították elő, és az eredmények figyelemre méltóak:

az így létrejött anyagok 1 kg/m³ sűrűség mellett akár 2,03 megapascal nyomóterhelést is elbírtak.

Ez jelentős javulás a korábbi anyagok teljesítményéhez képest. A kutatócsoport következő célja a gyártás felskálázása, hogy a technológia nagyobb méretű alkatrészek előállítására is alkalmas legyen.