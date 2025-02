Demenciára emlékeztető tüneteket mutathat a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) az elmúlt években gyors ütemben fejlődött, és egyre gyakrabban alkalmazzák az orvoslás területén is. Az MI-vel működő eszközök nagy mennyiségű adatot – például kórelőzményeket vagy röntgenfelvételeket – képesek rendkívüli hatékonysággal és gyorsasággal elemezni. A BMJ szakfolyóiratban megjelent tanulmány azonban rávilágít a technológia gyengeségeire - írja a Live Science.

A mesterséges intelligencia is mutathatja a kognitív hanyatlás jeleit.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A mesterséges intelligencia kognitív hanyatlásának mérése

A kutatás olyan nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) és chatbotokat vizsgált, mint az OpenAI ChatGPT-je, az Anthropic Sonnet rendszere, valamint az Alphabet Gemini nevű megoldása. A tudósok a Montreal Cognitive Assessment (MoCA) nevű tesztet használták, amelyet rendszerint az emberi kognitív funkciók – például figyelem, memória, nyelvi készségek, térbeli tájékozódás és végrehajtó funkciók – vizsgálatára alkalmaznak. A MoCA-t jellemzően olyan betegségek felismerésére használják, mint az Alzheimer-kór vagy a demencia, és a 30 pontos skálán a 26 feletti eredmény tekinthető normálisnak.

Az eredmények szerint, bár a legtöbb nyelvi modell jól teljesített olyan feladatokban, mint a megnevezés, a figyelem, a nyelvhasználat és az absztrakció, a vizuális/térbeli készségek és a végrehajtó funkciók terén egyértelmű gyengeségeket mutattak.

A legújabb ChatGPT (4-es verzió) 26 pontot ért el, míg egy korábbi, Gemini 1.0-nak nevezett modell csupán 16 pontot szerzett. A kutatók szerint ez az eltérés egyfajta „kognitív hanyatlásnak” is tekinthető a régebbi LLM-ek esetében.

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány eredményei pusztán megfigyelésen alapulnak, és nem lehet őket egy az egyben összevetni az emberi agy működésével. Ugyanakkor a szerzők arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen korlátok visszavethetnék az MI széles körű bevezetését az orvosi gyakorlatban, főként a vizuális absztrakciót és végrehajtó funkciókat igénylő feladatoknál. Nem utolsósorban pedig a tanulmány felveti azt a kissé humoros ötletet is, hogy a jövőben talán demenciával küzdő „MI-páciensekkel” is foglalkozniuk kell a szakembereknek.