Találtak egy egyszerű módszert, amivel könnyebben átvészelhetjük a műtéteket

Mi az a prehabilitáció?

A prehabilitáció mint szakkifejezés a második világháború idején született; a brit hadsereg nevezte így a besorozott katonák általános egészségének és fizikai állapotának javítására irányuló beavatkozásokat. Innen vette át a kifejezést az orvostudomány, és a prehabilitáció az utóbbi harminc évben fontos kutatási területté lépett elő.

Tudjuk jól, hogy a jobb fizikai állapotban lévő páciensek hamarabb felépülnek egy műtét után, és kevesebb szövődménnyel kell megküzdeniük

– szögezte le McIsaac. – Bár orvosa ösztönzésére sok műtétre váró páciens szeretne javítani a fizikai állapotán, gyakran nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. Kutatásunk célja egy olyan egyszerű és hatékony prehabilitációs program kidolgozása, amely a páciensek lehető legszélesebb körének nyújt segítséget abban, hogy lerövidítsék a műtét utáni felépülési idejüket és hamar az otthonukba távozhassanak.”

Évente több mint 300 millió műtétet végeznek a világon, és sajnos a nagyobb műtéten átesett páciensek legalább 20 százalékánál lépnek fel műtét utáni szövődmények, amelyek meghosszabbítják a kórházi tartózkodást és késleltetik a felépülést.

Bár a prehabilitációval kapcsolatos eddigi klinikai vizsgálatok többségét csupán egy kórházban, kis számú beteggel végezték, az Ottawai Kórház kutatócsoportja most két nagyszabású, többhelyszínes prehabilitációs vizsgálatot is bonyolít. Az első vizsgálatban már lezárult a betegtoborzás, és az eredmények közzététele 2025 márciusára várható. A második vizsgálatba, melynek tárgya a virtuális, otthon végzett prehabilitáció, most toboroznak egész Kanadából olyan betegeket, akiknek a tervezett műtétje legalább egy éjszakányi kórházi tartózkodással jár majd.

Bátorító a tudat, hogy van valami, amit betegként megtehetünk a műtétre való felkészülésünk során, és ami gyorsítani fogja a felépülésünket

– hangsúlyozta Gurlie Kidd nyugalmazott szociális munkás, aki maga is átesett egy jelentősebb műtéten, és 2020 óta betegpartnerként vesz részt a prehabilitációs vizsgálatokban. – A pácienseknek nagy szükségük van erre. Remélem, hogy a jövőben minden nagyobb műtét előtt az ellátás szerves részévé válik majd a prehabilitáció.”