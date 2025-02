Váratlan rádiójelek érkeztek egy régóta halott galaxisból

A világegyetemben számos csillagtemető található. Ezek a galaxisok egykor óriási tömegű csillagok otthonai voltak, ám idővel inaktívvá váltak, miután megszűnt bennük a csillagképződés. Egy új megfigyelés szerint azonban ezek az élettelennek hitt csillagvárosok mégis produkálhatnak szokatlan jeleket. Az egyik ilyen ősi galaxis rövid, erőteljes rádiókitöréseket sugárzott, holott hasonló jelenségeket eddig csak fiatalabb, aktív galaxisoknál figyeltek meg.

A rádiókitörés egy olyan galaxisból érkezett, amelyet eddig halottnak gondoltak a szakemberek

Fotó: Science Photo Library via AFP

A felfedezésről két tanulmány is beszámolt, amelyeket 2025. január 21-én publikáltak a The Astrophysical Journal Letters című szaklapban. A kutatók ismétlődő gyors rádiókitöréseket (Fast Radio Burst, rövidítve FRB) detektáltak, amelyek rendkívül rövidek – mindössze néhány ezredmásodpercig tartanak –, de a rádiótartományban akár komplett galaxisokat is túlragyoghatnak.

Miért különleges a mostani rádiókitörés?

A gyors rádiókitöréseket általában nagy tömegű csillagok pusztulásához kötik. Amikor egy óriáscsillag szupernóvaként felrobban, hatalmas mennyiségű energiát és anyagot lövell ki az űrbe, bizonyos esetekben FRB-t is létrehozva. Éppen ezért az eddig megfigyelt FRB-k többsége fiatalabb, aktív galaxisokból származik, ahol bőséges gáz- és poranyag áll rendelkezésre új csillagok keletkezéséhez.

„Az eddig felfedezett több ezer FRB közül mindössze nagyjából százról sikerült megállapítani, hogy pontosan melyik galaxisból érkezett” – magyarázta Tarraneh Eftekhari, a Northwestern Egyetem csillagásza. „Ezek a galaxisok jellemzően intenzív csillagképződést mutatnak, emiatt gyakrabban fordulnak elő bennük szupernóva-robbanások.”

Eftekhari és kollégái azonban most valami egészen váratlant észleltek: a kanadai CHIME rádiótávcső-rendszer 2024 februárja és novembere között 22 alkalommal detektált egy ismétlődő rádiókitörést, amelynek forrását is sikerült azonosítani.

Az eredmények szerint a jelek egy 11 milliárd éves galaxis pereméről érkeztek – egy olyan csillagvárosból, amelynek elméletileg már régóta nem kellene csillagokat létrehoznia.

Bár a felfedezés rendkívül izgalmas, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a „halott” galaxis valóban visszatért az élők sorába.

Az eredmények arra utalnak, hogy az FRB-k kialakulásának mechanizmusa összetettebb lehet, mint eddig gondoltuk. A jelenség alapjaiban kérdőjelezi meg a gyors rádiókitörésekről alkotott legegyszerűbb modelleket”

– mondta Eftekhari.