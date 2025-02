Változtak a sófogyasztással kapcsolatos ajánlások

A WHO 2025 januárjában kiadott friss irányelvei alapján 2019-ben a globális napi átlagos sóbevitel 4,3 gramm volt, ami több mint kétszerese az ajánlott 2 grammnak. A fokozott sóbevitel megterheli a szervezetet: a veséknek többletmunkát kell végezniük a felesleges nátrium higításához, ami emeli a vérnyomást, és így a szív terhelését is fokozza. Ez növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a vesebetegségek kockázatát, emellett hozzájárulhat a csontritkulás és egyes ráktípusok kialakulásához is – írja az IFL Science tudományos portál.

A sófogyasztás csökkentését javasolja a WHO friss irányelve.

Fotó: BSIP via AFP

Hogyan csökkenthetjük a sófogyasztást?

A sóbevitel mérséklése nem mindig egyszerű, hiszen számos hétköznapi élelmiszer már eleve nagy mennyiségű nátriumot tartalmaz.

A csökkentett nátriumtartalmú, kálium-kloriddal dúsított só azonban jó alternatíva lehet, mivel az ételek íze megmaradhat, miközben kevesebb káros nátrium jut a szervezetbe.

A káliumbevitel sokaknál elmarad az ajánlott szinttől, így ennek pótlása is előnyös lehet. Fontos azonban, hogy vesebetegség vagy káliumérzékenység esetén érdemes szakemberrel konzultálni, mielőtt valaki átállna a káliumtartalmú só használatára.

Lehetőségek a só kiváltására

A WHO a tagállamok szintjén is figyelemmel kíséri a sóbevitel csökkentésének alakulását, és néhány hasznos tanácsot is közzétett a nátriumfogyasztás visszaszorítására:

A feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának mérséklése,

A sózás mellőzése étkezés közben,

A fűszerek és gyógynövények előnyben részesítése a só helyett,

A csökkentett nátriumtartalmú sófajták alkalmazása.

Emellett fontos, hogy lehetőség szerint jódozott sót válasszunk, mivel a jódbevitel is kiemelten lényeges az egészségünk szempontjából.