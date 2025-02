Döbbenetes hatása lehet a túlzott sófogyasztásnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új irányelveket adott ki, amelyek azt javasolják, cseréljük le a konyhai szekrényben rejtőző sót egy alacsonyabb nátriumot tartalmazó helyettesítőre. A sófogyasztás csökkentése hosszútávon hozzájárulhat a magas vérnyomás, a szívbetegségek és a stroke kockázatának mérsékléséhez. De mik is pontosan ezek a sóalternatívák? És miért ajánlja ezt a WHO?

A kevesebb só (nátrium-klorid) fogyasztásának ajánlása nem új keletű; évtizedek óta része a nemzetközi táplálkozási irányelveknek. Ennek az az oka, hogy a bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy a sóban található nátrium túlzott bevitele károsíthatja egészségünket. A sófogyasztás csökkentése ráadásul hosszútávú egészségügyi pozitívumokkal járhat. A sófogyasztás csökkentése hosszútávon hozzájárulhat a magas vérnyomás, a szívbetegségek és a stroke kockázatának mérsékléséhez

Fotó: Jason Tuinstra/Unsplash A túlzott nátriumbevitel növeli a magas vérnyomás kockázatát, amely több millió embert érint világszerte. A hipertónia pedig növeli a szívbetegségek, a stroke és a vesebetegségek kockázatát, valamint számos más egészségügyi problémát okozhat – mondta Xiaoyue (Luna) Xu, a School of Population Health oktatója a ScienceAlert online tudományos portálnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint világszerte évente 1,9 millió haláleset tudható be a túlzott sófogyasztásnak: a tudósok legfeljebb napi 2 gramm nátrium fogyasztását ajánlják,

átlagosan azonban ennek több mint kétszeresét, körülbelül 4,3 grammot fogyasztunk naponta. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a kevesebb só fogyasztása kevésbé sós ízt eredményez, miközben változásokat igényel a megszokott ételkészítési módszerekben. A sófogyasztás átka A legfőbb alacsony nátriumtartalmú sóhelyettesítő a káliummal dúsított só. Ebben a termékben a nátrium-klorid egy részét kálium-kloriddal helyettesítik. A kálium egy létfontosságú ásványi anyag, amely kulcsszerepet játszik a szervezet működésében. A friss gyümölcsök és zöldségek magas káliumtartalma az egyik fő oka annak, hogy ezek az élelmiszerek annyira egészségesek. Ám miközben az emberek a szükségesnél több nátriumot fogyasztanak, sokan nem jutnak elegendő káliumhoz. Az ezzel dúsított só egészségügyi előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a bevitt nátrium mennyiségét, miközben növeli a kálium bevitelt. Mindkettő segít csökkenteni a vérnyomást – magyarázta Bruce Neal, a George Institute Australia, George Institute for Global Health ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a hagyományos só káliummal dúsított sóra való cseréje a nagyszabású klinikai vizsgálatok szerint csökkenti a szívbetegségek, a stroke és a korai halálozás kockázatát. A váltás legfőbb előnye az, hogy nem kell teljesen lemondani a sóról, hanem egyszerűen kicserélhetjük egy egészségesebb változatra. A káliummal dúsított só ráadásul pont ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy használható fűszerezéshez és receptekhez, így a legtöbb ember nem érzékel jelentős különbséget az ízében.

A káliummal dúsított só eddigi legnagyobb kísérletében az emberek több mint 90 százaléka még öt év után is használta a terméket. A fő kihívást azonban a káliummal dúsított só megfizethetőbbé és hozzáférhetőbbé tétele jelenti: a kálium-klorid előállítása ugyanis jelentősen drágább, mint a nátrium-klorid.

