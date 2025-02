Míg korábban veszélyesnek nevezték, a WHO ajánlja a káliummal dúsított sót.

A WHO 2025 januárjában hirdette ki legújabb ajánlását a sófogyasztás csökkentéséről, ugyanis a szervezet szerint évente körülbelül 1,9 millió haláleset tulajdonítható a magas nátriumbevitelnek.

Mi az igazság a káliummal dúsított sóról?

Nátriumra szüksége van a szervezetnek, a folyadékháztartás, az ingerületátvitel és a vérnyomás-szabályozás szempontjából, de közel sem akkora mennyiségben, amennyiben ma a legtöbben fogyasztják. A magas nátriumtartalmú étrend számos kutatás szerint összefügg a szív-érrendszeri betegségek megnövekedett kockázatával, tehát mindenképpen törekedni kell a mennyiség csökkentésére. Ugyanakkor a legtöbben ragaszkodunk a megsózott ételekhez, anélkül ízetlennek érezzük az ételt. Ezért javasolta a WHO a többek közt a káliummal dúsított só használatát, amelyben a szokásos nátrium-klorid egy részét kálium-kloriddal helyettesítették. Ennek az az előnye is megvan, hogy így a szükséges káliumot is be tudjuk vinni a szervezetbe, amiből általában nem fogyasztunk eleget. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a vesebetegeknek ezzel is vigyázniuk kell, mert a túlfogyasztás hiperkalémiához vezethet. Mindenképpen érdemes tehát só-alternatívákat keresni, a szükséges káliumot pedig inkább zöldségekből, gyümölcsökből bevinni. Fontos, hogy ha csökkentjük az étrendünk sótartalmát, akkor törekedjünk a fokozatosságra, így biztosan hosszú távon tudunk változtatni – foglalja össze Szarka Dorottya (https://www.kardiokozpont.hu/munkatarsaink/dietetikus/szarka-dorottya), a Kardioközpont dietetikusa.