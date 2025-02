Ennek az élőlénynek még a csernobili sugárzás sem jelentene akadályt

Sokan csak „Conan, a baktérium” becenévvel illetik ezt az organizmust, amely a sugárálló baktériumok közé tartozik, és régóta a tudományos figyelem középpontjában áll. Figyelemre méltó képessége, hogy képes elviselni azokat a dózisokat, amelyek más élőlények számára végzetesek lennének: az ionizáló sugárzás akár ezerszeresét is túléli. E rendkívüli ellenállóképesség titka azokban a molekuláris összetevőkben rejlik, amelyek hatékony védőmechanizmust biztosítanak számára. A legújabb kutatások szerint a baktérium úgy alakítja ki védőpajzsát, hogy egyszerű metabolitokból és mangánionokból speciális, erős antioxidáns hatású keveréket készít. Ennek a megoldásnak a megismerése és alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a sugárvédelem és az űrsugárzás káros hatásainak mérséklése terén.

A Deinococcus radiodurans a sugárálló baktériumok közé tartozik (Illusztráció)

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mi rejlik a sugárálló baktériumok elképesztő ellenállóképessége mögött?

A Northwestern University és a Uniformed Services University közös kutatása alátámasztotta, hogy a Deinococcus radiodurans jellemzői között kiemelkedő szerepet játszik egy mangánionokból, ortofoszfátból és kis méretű peptidekből álló komplex, amely hatékonyan semlegesíti a szabadgyököket.

Ez az MDP (mangánion–foszfát–peptid) nevű összetett vegyület erőteljesebb sejt- és fehérjevédő hatást nyújt, mint önmagában a mangán vagy a többi összetevő együttes alkalmazása.

A felfedezés a mikrobiológia szempontjából is izgalmas, mivel hozzájárulhat új, szintetikus antioxidánsok kifejlesztéséhez. Ezek nemcsak a földi alkalmazások során lehetnek hasznosak, hanem az űrkutatás és az asztrobiológia területén is, ahol megoldást nyújthatnak az erős kozmikus sugárzás elleni védelemben.

Idegen égitesteken is előfordulhatnak extrém baktériumok

A legfrissebb kutatási eredmények szerint a baktériumok űrsugárzás elleni védelme nem csupán tudományos érdekesség. Ha sikerül megfelelő antioxidánsokat létrehozni, azok az űrhajósok sugárvédelmét is szolgálhatják a hosszú távú küldetések során. Korábbi kísérletek már bizonyították, hogy ez az extrém mikroba akár 25 000 gray (Gy) sugárzást is képes elviselni. Sőt, fagyasztott és szárított állapotban még 140 000 Gy dózist is túlélhet – ez 28 000-szer nagyobb sugárterhelés, mint amit az emberi szervezet el tud viselni. Ebből adódóan nem kizárt, hogy más égitesteken is létezhetnek hasonlóan ellenálló mikroorganizmusok.