A svájci diplomata, aki túljárt a nácik eszén

A svájci diplomata, akit a saját hazája árult el

A svájci kivándorlási osztály a budapesti zsidók menedékháza is lett, először nyolcszázan költöztek be, decemberben már kétezer ember zsúfolódott össze pincében, padláson. Tízezerszámra állították ki a védleveleket, amelyeket hamisították is. „Védett házakat” hoztak létre, ezekből alakult ki a nemzetközi gettó, ahol összeköltöztették a családokat. Hatalmas volt a zsúfoltság, de sok életet mentettek meg. Lutz

Svédország,

Portugália,

Spanyolország és

a Vatikán diplomatáival együttműködve hónapokon át szorgalmazta, hogy közösen lépjenek fel a magyar kormánynál és a nácik magyarországi képviselőinél az emberek elhurcolása ellen.

Diplomáciai képességeit latba vetve, sok esetben személyes bátorságáról is tanúságot téve igyekezett a halálmenetek indítását megakadályozni, emiatt Veesenmayer állítólag azt is fontolgatta, hogy elteteti láb alól. A szovjet hatóságok 1945 tavaszán két svájci diplomatát elhurcoltak, Lutzot pedig kiutasították.

Karl Lutz nyolcezer családnak állított ki védleveleket és védútleveleket, amelyek azt igazolták, hogy birtokosuk rajta van a listán

Svájcban azonban nem hősként fogadták, tevékenységét eltitkolták, úgymond hiányos költségigazolásaiért és hatáskörének túllépéséért (azaz a kollektív útlevelek kiadásáért) megrovásban részesítették. Az idegösszeomlást szenvedő Lutz odahaza csak 1958-ban kapta meg a neki kijáró elismerést. Izrael nem feledkezett meg róla: Haifában utcát neveztek el róla, a Jad Vasem 1964-ben első svájciként adományozta neki a zsidók életét mentőknek járó Világ Igaza kitüntetést.

Nyolcvanévesen, 1975. február 12-én (egyes források szerint 13-án) hunyt el Bernben.

Ha már egész életemben hallgatnom kellett (hivatalos esküm miatt), legalább halálom után kerüljön nyilvánosságra mindaz a jó és rossz, amit átéltem, hogy következtetéseket vonjanak le belőle hazámban a következő nemzedékek számára. Hiszek abban, hogy végül békés és humanitárius törekvések kerekednek felül, mind gazdasági, mind pedig politikai és kulturális téren”

– így tükrözi a végrendelete az évekig tartó mellőzés okozta szenvedését.