Herkules oszlopainál: Tanger, az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger elbűvölő őrszeme

Részlet Tanger óvárosából

Fotó: Elter Tamás

Először a portugálok tették rá a kezüket a 15. század végén, akiket a spanyolok követtek, de a 17. század második felében két évtizedig angol birtokká vált a város, hogy 1684 után végleg az arab Marokkó részévé váljon. Aranykorát a francia mandátum idején, 1912 és 1956 között élte, ekkor vált világszerte ismertté kaszinóiról, elegáns szórakozóhelyiről és éttermeiről, amolyan észak-afrikai Monte Carlóként, amit előszeretettel kerestek fel a 20. század hírességei, filmsztárok, művészek és neves politikusok is.

Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosának a tangeri óvárosban lévő háza, ahol a James Bond-sorozat egyik jelenetét is leforgatták

Fotó: Elter Tamás

Noha az ezt követő évtizedekben fellendülő marokkói turizmus legkedveltebb célpontjai, Casablanca, Marrákes vagy Agadír némileg háttérbe szorították, ám Tanger ennek ellenére is megőrizte varázsát. Így például a The Rolling Stones tagjai olyannyira beleszerettek Tangerbe, hogy az együttes zeneszerző-énekese és gitárosa, Keith Richards itt vásárolt házat magának, ami még az egyik James Bond filmben is felbukkant.



Franciás életérzés, és az ezeregy éjszaka hangulata



A modern városrész franciás hangulata legjobban talán a tengerpartot övező széles, pálmafákkal és virágágyásokkal díszített impozáns út, az Avenue d’Espagne mentén sétálgatva tűnik fel. Még az európai utazó számára is szembeötlő az utcák tisztasága és a város egészét jellemző rendezettség Az Avenue d’Espagne elegáns éttermei vagy kávézói valamelyikének teraszára kiülve egyaránt gyönyörködhetünk az óceánpart és a kikötő látványában, magunkba szívva a jódos, sós illatú tengeri levegőt, illetve átadhatjuk magunkat a promenád lármás nyüzsgésének, mediterrán hangulatának.

Kilátás Tanger citadellájáról. A túlparton látszó hegyek már Spanyolországhoz tartoznak, a Gibraltári-szoros bejáratánál

Fotó: Elter Tamás

A modern Tanger központja, az óceánpart fölé emelkedő magaslatra telepedett óváros tövében fekvő gyönyörű tér, az egykori régi piac, a Grand Sacco, vagy hivatalos nevén a Place du 9 Avril 1947, ahol minden napszakban zajlik az élet. A tér ellentétes oldalán álló Sidi Bou Abid-mecset színes fajansszal díszített minaretjével hívja fel magára az utazó figyelmét. Tanger a Grand Sacco körül épült ki, ezért méltán tekinthetjük ezt a szép és impozáns teret, a hajdani piacot a város régi-új központjának is.

A Grand Sacco melletti magaslaton áll a medina, vagyis az óváros,

amibe a Kasbah, a régi erőd vastag, téglavörös falába épített impozáns kapun át léphetünk be.