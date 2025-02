A legtöbb tó kevesebb mint tízezer éves és viszonylag rövid élettartamú. Néhányuk azonban több millió éve fennmaradt, túlélte a jégkorszakokat, vulkánkitöréseket és a kontinensek mozgásait. Ezek az ősi tavak – köztük az oroszországi Bajkál-tó, az afrikai Tanganyika-tó és a Balkánban található Ohridi-tó – nem csupán víztömegek.

Veszélyben az ősi tavak: a Bajkál-tó egy tektonikus eredetű hasadéktó, amely a Jenyiszej folyó vízgyűjtő területén, Dél-Szibériában, Oroszországban található

Fotó: shutterstock

Ezek a tavak:

élő időkapszulák, amelyek egyedi ökoszisztémákat és fajokat őriznek meg, amelyek sehol máshol nem találhatók meg a Földön;

biológiai laboratóriumok, amelyek a Föld legszokatlanabb és legkülönlegesebb teremtményeit mutatják be;

segítenek megérteni, hogyan fejlődik az élet izolációban, hogyan változott az éghajlat évezredek során,

sőt, azt is, hogyan létezhet élet más bolygókon.

A tavak egyedülálló biológiai sokféleségükkel segítik a kutatókat az alkalmazkodás, a fajképződés és az ellenálló képesség titkainak feltárásában.

Évmilliók óta léteznek ezek a tavak

A Föld vízkészletének csupán 3 százaléka édesvíz és ennek is a többsége nem elérhető, mert gleccserekben, sarki jégsapkákban, a légkörben, a talajban vagy a föld alatt található. Még az elérhető mennyiségből is csak egy kis hányadot találhatunk a tavakban. Az ősi tavak ennek is csupán egy apró részét képezik. Innen megközelítve nem nehéz megérteni, miért nem foglalkozik velük a világ. Jeffrey McKinnon azonban másként gondolkodik.

Habár ezek a tavak kis területen helyezkednek el, egyfajta evolúciós múzeumként, éghajlati feljegyzésekként és biológiai sokféleségi központokként is szolgálnak. Ott van például a Viktória-tó, ami bár fiatalabb, mint a Bajkál- vagy a Tanganyika-tó, mégis megmutatja, milyen gyorsan képesek fejlődni a fajok. Mindössze 15 ezer év alatt több mint 500 sügérfajt „hozott létre” – ez az egyik leggyorsabb ismert gerinces evolúciós folyamat

– mutatott rá McKinnon a ZME Science online tudományos portálnak, aki szerint ez a gerincesek evolúciójának egyik leggyorsabb ismert esete.

Eközben a szibériai Bajkál-tó több mint 1 700 növény- és állatfaj otthona, amelyek kétharmada sehol máshol nem található meg a világon. Közöttük van a bajkáli fóka (Pusa sibirica), a világ egyetlen kizárólag édesvízben élő fókafaja, amely valószínűleg többmillió évvel ezelőtt alkalmazkodott a tavi élethez, miután elszakadt az óceántól.