Temetési rituálékból váltak szórakoztató játékokká a gladiátor viadalok

Az ókori Rómában a gladiátorjátékoknak nagy hagyománya volt. Eredetileg temetési szertartás részei és zárt események voltak, s csak a legvagyonosabb előkelők engedhették meg maguknak a rajtuk való részvételt. A feltételezések szerint ezt a szokást a tőlük északara élő etruszkoktól vették át. Hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy mindenki számára hozzáférhető látványossággá váljanak.

Commodus császár gladiátorok kíséretében távozik az arénából

Fotó: Wikimedia Commons

Harc a végsőkig?

A gladiátorok között olyan elítélt bűnözök is voltak, akiket például lopásért vagy betörésért ítéltek erre a sorsa. Értelemszerűen, ha nem rendelkeztek harci tapasztalatokkal, akkor csakhamar borzalmas halállal néztek szembe. Ennek a nézősereg nagyon örült, hiszen beleéléssel követték végig a gladiátorok életre-halálra való küzdelmét.mNem meglepő, hogy a rómaiak nemcsak a játékokat imádták, de a gladiátorokat is. Akik közül a legtehetségesebbek olyan hírnévnek és megbecsülésnek örvendtek, mint napjaink szupersztár futballistái.

Gladiátorok küzdelme egy ókori mozaikon

Fotó: Wikimedia Commons

A gladiátoroknak azonban nem kellett mindig halálig küzdeniük, hiszen a harcos kiképzése tetemes összeget emésztett fel, és a befektetett pénz elherdálását még a leggazdagabb iskolák sem engedhették meg maguknak.

Ennek érdekében a szervezők számos kiskaput biztosítottak, hogy a résztvevők vereség esetén is élve távozhassanak a küzdőtérről.

Ha az összecsapás kifejezetten élvezetes volt, mindkét résztvevő élve, és busás jutalom keretében hagyhatta el az arénát.Ezzel szemben akkor sem volt probléma, ha a tusa untatta a nézőközönséget vagy adott esetben a császárt. Ekkor az eredményt döntetlennek nyilvánították, s így érdekesebb párosítással folytatódhatott a küzdelem. A vesztes félnek mentsvárat nyújthatott az is, ha a vereség után kegyelemért esedezett. Értelemszerűen a magas rangú vendégek jóindulatára bízta magát, ami korántsem volt életbiztosítás.

Állatok, nők és császárok

A gladiátoroknak nemcsak egymás ellen kellett harcba szállniuk. A mérkőzésekben olyan állatok is részt vettek, mint az oroszlánok és az elefántok, de nem maradhattak ki az orrszarvúak és a bikák sem. Számos esetben olyan források is fennmaradtak, melyek medvék elleni csatáról is tudósítottak. Kevés beszámoló szól a női gladiátorokról, habár kétségtelen, hogy léteztek ilyen harcos amazonok is. Megbecsültségük azonban közelébe sem ért a férfiakéhoz. A kegyetlenségéről ismert Domitianus császár például a rendes küzdelmek előtti látványosságként, egyfajta komikus hatás kedvéért küldte a nőket az arénába, ahol aztán törpe termetű férfiakkal kellett ölre menniük a közönség szórakoztatása érdekében.