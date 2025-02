Felfedezték az univerzum eddig ismert legnagyobb objektumát

Az újonnan felfedezett Quipu nevet kapott szuperstruktúra, amelyben a galaxisok összefüggő halmazokba csoportosulnak, hosszát tekintve az univerzum legnagyobb ismert szerkezete – állítja egy friss tanulmány. A különleges megastruktúra az inka zsinórírásról kapta az elnevezését, mivel a formája erre emlékeztette az objektumot felfedező csillagászokat.

A Shapley-szuperhalmaz egyike az öt óriási szerkezetnek, amelyet a közelmúltig a legnagyobbnak véltek, most pedig legalább négy másik, köztük Quipu, mint az univerzum legnagyobb szerkezete elhomályosította a méreteit

Fotó: Live Science/ESA & Planck Collaboration / Rosat/ Digitised Sky Survey

Több mint tizenháromezerszer szélesebb a Tejútrendszernél



A Quipu-zsinórhoz hasonlóan ez a kozmikus szerkezet is rendkívül összetett; egy hosszú és több oldalsó szálból áll. Az átmérője az elsődleges mérések szerint hozzávetőleg 1,3 milliárd fényévet fog át, vagyis a Tejútrendszer hosszának több mint 13 000-szeresét, ezzel pedig – hosszát tekintve – a világegyetem legnagyobb objektuma, megelőzve a korábbi rekordereket, így köztük a Laniākea-szuperhalmazt is. A felfedezést az ArXiv preprint webhelyen tették közzé idén január 31-én. (A tanulmány egyelőre még nem jelent meg szakfolyóiratban, de az Astronomy and Astrophysics elfogadta a dolgozat publikálást.)

A Quipu galaxisok kiterjedt komplexuma, az univerzum megastruktúrája

Fotó: MSN/NASA

A kutatás annak a régi erőfeszítésnek része, hogy feltérképezzék a világegyetem anyageloszlását a fény különböző hullámhosszain. A világegyetem távoli struktúráinak hullámhosszai az elektromágneses spektrum vörös része felé tolódnak el, ezt a jelenséget nevezzük vöröseltolódásnak.

Míg a 0,3-ig terjedő vöröseltolódású objektumokat jól feltérképezték, a kutatók az új tanulmányban a 0,3 és 0,6 tartomány közötti vöröseltolódásokra összpontosítottak. (Minél nagyobb a vöröseltolódás mértéke, annál távolabbi a megfigyelt objektum.)



Öt gigantikus struktúrában koncentrálódik az univerzum galaxisainak mintegy harmada



Az új tanulmányban bemutatott gigantikus kozmikus szerkezetet a Földtől nagyjából 425 millió és 815 millió fényévnyi távolságra észlelték. Már korábbi tanulmányok is azt sugallták, hogy létezhetnek ekkora, sőt még ennél akár jóval nagyobb struktúrák is világűr mélyén. Az univerzum egyik feltételezett gigásza az úgynevezett Hercules/Corona-Borealis Nagy Fal, egy titokzatos anyagkoncentráció, ami nagyjából 10 milliárd fényévnyire található a Földtől és aminek akár a 10 milliárd (!) fényévet is elérheti a kiterjedése, legalábbis néhány kutató vélekedése szerint.