A világ első női berepülőpilótája acélmaszkot viselt többszörös koponyatörése miatt

2000. február 11-én hunyt el a francia Jacqueline Auriol

Fotó: Wikimedia Commons

Az 1950-es és 1960-as években több rekordot is felállított. 1951. május 12-én a Marseille melletti Istres repülőteréről felszállva egy sugárhajtású Vámpírral 100 kilométeres távon 818,181 kilométeres sebességet ért el, amivel a világ leggyorsabb nője lett. Ezzel

az Egyesült Államokban megismert Jackie Cochran rekordját döntötte meg, aki 1947-től 755,5 kilométeres óránkénti sebességgel tartotta a világcsúcsot. A következő évben francia nemzeti hősnővé lépett elő, amikor előző évi teljesítményét egy francia gyártmányú Mirage géppel 855 kilométeres sebességre tornázta fel.

Cochran 1953-ban egy időre megfosztotta a rekordtól, de Auriol 1962-ben visszaszerezte az elsőségét, egy Mirage III vadászgéppel elérte a 1850 kilométeres óránkénti sebességet.

Versengésük furcsa módon a legjobb barátnőkké tette őket, olyannyira, hogy éppen az amerikai javasolta francia riválisát a Nemzetközi Pilótaszövetségnél a világ legjobb pilótáinak járó Harmon-díjra. A lapokban a két Jacqueline párbajaként emlegetett „versenyfutás” során a világrekord kilenc alkalommal cserélt gazdát kettejük között, ötször Auriol javára. A francia hölgy több mint száz géptípussal repült, a hangsebességet első európai nőként 1955-ben törte át 1151 kilométeres óránkénti sebességgel, 1963. június 14-én egy Mirage III R géppel állította fel utolsó világcsúcsát, amikor 2038 kilométeres óránkénti sebességet ért el, a férfiakat is túlszárnyalva.

Légi felderítő módszereket dolgozott ki

Súlyos sérülése után még négyezer órát repült balesetmentesen. Ő volt az első nő, aki a hangsebességnél is gyorsabb Concorde utasszállító repülőgépet is navigálhatta, igaz, csak segédpilótaként. Hidegvérét a legveszélyesebb helyzetekben is megőrizte, amikor 1956-ban tesztgépe fölött elvesztette az irányítást és csak az utolsó pillanatban sikerült kényszerleszállást végrehajtania, így kommentálta az esetet: „Azt hiszem, némi kárt tettem a fűben”.