A vizes élőhelyek világnapját ünnepeljük

A XX. század második felében az egyre fokozódó emberi beavatkozás hatására rendkívüli mértékben felgyorsult a vizes élőhelyek pusztulása és a vízimadarak eltűnése, amely végül az emiatt aggódó országok összefogásához vezetett. Egy iráni üdülővárosban, a Kaszpi-tenger déli partján fekvő Ramsarban 1971. február 2-án tartott nemzetközi találkozón 18 ország képviselői fogadták el az egyezmény szövegét, ami 1975. december 21-én lépett érvénybe, ezzel a legrégebbi természetvédelmi államközi megállapodás.

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetből 5000 hektár a Ramsari Egyezmény hatálya alá eső nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, így a Labodár, a Sas-ér, a Büdös-szék, a Baksi-puszta, a Csaj-tó és a Fehér-tó (fotó: Daróczi Csaba)

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park

Mérföldkő volt ez a természetvédelem életében. A csatlakozó országok eredetileg a rohamosan csökkenő vízimadár-állományoknak kívántak védelmet biztosítani. A tapasztalatok azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy az élőhelyek védelme önmagában nem elegendő – azt az ökológiai rendszert kell megőrizni, amely képes az ott előforduló fajok eltartására.

A jelenlegi 171 aláíró országnak alapkötelezettsége, hogy a vizes élőhelyek védelmét beillesszék földhasználati és regionális tervezési folyamataikba, valamint minden vizes élőhellyel kapcsolatban érvényesülniük kell a fenntartható használat kritériumainak.

Hazánkban a vizes élőhelyekre a legnagyobb veszélyt a környező mezőgazdasági területekről bemosódó vegyszerek, a növekvő turizmus, a vízi sportok, a vízutánpótlás hiánya, valamint a túlzott halászat és nádkitermelés jelenti.

Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez és egyből jelölt is számos hazai területet a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékére.

A 29 magyarországi ramsari terület a Kárpát-medence szinte valamennyi jellemző vizes élőhely típusát magába foglalja: tavakat, mocsarakat, szikes tavakat, lápokat, holtágakat, folyószakaszokat, nedves réteket, valamint ember alkotta halastavakat, víztárolókat.

A Kolon-tó változatos élőhelyeinek sokasága gazdag állatvilágnak ad otthont (fotó: Daróczi Csaba)

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park

Amikor vizes élőhelyre gondolunk, akkor elsősorban a nagy, a Ramsari Jegyzékben is szereplő tavaink, halastavaink, folyóvölgyeink és mocsaras és szikes területeink jelennek meg lelki szemeink előtt, mint amilyen a Balaton és Kis-Balaton, a Fertő-tó, a Felső-Tisza, az Ipoly-völgy, Gemenc vagy éppen a Hortobágy és a Borsodi-Mezőség. Ám ide tartoznak a szintén ebben a jegyzékben szereplő és vadlúdjairól méltán híres Tatai-tavak, a madárgyűrűző táboráról is ismert Izsáki Kolon-tó és a felszín alatti vizeivel egyedülálló élővilágnak menedéket nyújtó Baradla is. A jegyzékben ugyan nem szereplő, kevésbé „jelentős” vizes élőhelyek, mint amilyenek a csatornák, patakok, kavicsbányatavak, szikkasztók és társaik, de akár csak egy mészkő bányában összegyűlt vízből álló tavacska, vagy éppen egy gőték, békák, vízi rovarok szaporodásához nélkülözhetetlen erdei pocsolya is hihetetlen jelentőséggel tud bírni az adott terület élővilága számára.