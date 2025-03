Állatok a városban — Egyre nagyobb a számuk

Számos oka van annak, hogy miért jelentek meg és szaporodtak el az utóbbi években oda nem illő fajok a városi élővilágban. A szakemberek szerint a legfontosabb tényező a klímaváltozás, a növekvő hőmérséklet és a vadon élő állatok természetes élőhelyeinek pusztulása. Számos élőlényt kényszerít rá például a „bevándorlásra” az erdők irtása.

Fotó: Science News

Alkalmazkodóképességből jeles

Az állatok egy jelentős része hihetetlen rugalmassággal képes adaptálódni az új életkörülményekhez, gyorsan válnak a város faunájának részeivé. Az eredetileg a vadonban élő amerikai, kanadai, német és japán városlakó mosómedvék például lenyűgöző gyorsasággal vették fel a városi tempót. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy éjszakai állatok, ami csökkenti az emberekkel való találkozásuk esélyét. Másrészt annak, hogy mindenevők: legyen az bogár, gyümölcs vagy gyorsétel, szinte mindent megesznek, amihez hozzá tudnak férni. Márpedig a mosómedvék rendkívül intelligensek: ötujjú mancsuk segítségével akkor is képesek kinyitni a kukák fedelét, ha azok le vannak zárva.

Egy másik gyorsan szaporodó állat a városokban a patkány. Az Egyesült Államokban a Richmond Egyetem kutatói megállapították, hogy az általuk vizsgált 16 városból 11-ben a kutatás ideje alatt is drasztikusan nőtt az egyedszám. Ebben megint masszívan benne van a klímaváltozás, azon belül is a globális felmelegedés hatása: minél melegebb az idő, annál tovább nyúlik ki a gyűjtögető szakasza az évnek, ami azt eredményezi, hogy a párzási időszakokból is több lehet, mint korábban.

Mi a helyzet nálunk?

A nyestek, menyétek, rókák és vaddisznók mellett egyre többször látni denevért vendégeskedni a magyar nagyvárosokban, főleg a külvárosokban. Ennek egyik oka, hogy az erdős részek ritkulásával ezek az esti órákban cikázó, apró emlősök kénytelenek új élőhelyet keresni maguknak. De fontos szerepe van a globális felmelegedésnek is: ahogy enyhülnek a telek, a denevérek hibernációs időszaka is megrövidül, és a városok magasabb hőmérsékletű terei is lehetővé teszik, hogy tovább maradjanak aktívak.