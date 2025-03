Szívinfarktus után gyakori az alvászavar — nem csak zavaró, de veszélyes is

Kiket érint leginkább a szívinfarktus utáni alvászavar?

Az alvászavarok igen gyakoriak a szívinfarktuson átesett páciensek körében, különösen, ha társbetegségek is jelen vannak náluk, és/vagy ha infarktus utáni depresszióval is küzdenek. Ugyanakkor ennek megelőzése, és ha már kialakult, a kezelése elengedhetetlen a szív-érrendszeri betegségek és különösen a szívinfarktus utáni halálozás és betegségek csökkentése érdekében. Különösen igaz ez, ha a hasonló háttérrel kialakult cukorbetegség, elhízás és más társbetegségek is jelen vannak.

Fotó: Kardioközpont

— Az infarktus utáni alvászavarok kezelése döntő jelentőségű, hiszen a jó minőségű, pihentető alvás önmagában gyógyító erejű. Éppen ezért a hosszú távú kardiológiai gondozásnak ez külön részét kell, hogy képezze, akár szomnológus bevonásával. A rehabilitáció részeként az orvosi csapattal dolgozva meg kell találnunk a hatékony segítséget, legyen az gyógyszeres kezelés, pszichoterápia, vagy a kettő kombinációja a páciens helyzetéhez és igényeihez szabva. A célzott kezelés ugyanis nem csak a gyógyulási esélyeket és az életminőséget javítja, de a második szív-érrendszeri esemény bekövetkeztének kockázatát is csökkenti. Sőt, ha sikerül megelőzni vagy kezelni az alvászavart, az az infarktus utáni depresszió ellen is pozitívan hat — hangsúlyozza Müller doktor.

Így hathat a szervezetre az alvászavar

Az alvászavarok nem csak nyilvánvaló fáradtságot okoznak, de jellemző a distressz érzése, a szorongás, az ingerlékenység és a nappali teljesítmény csökkenése is. Emellett kevésbé köztudott, de a rossz alvás számos betegség kialakulásának kockázatát is növeli.

Ezen betegségek kockázata nőhet meg a rossz alvás miatt:

Agyi -és szív-érbetegségek

A nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás megemelheti a vérnyomást, ami elősegíti az érelmeszesedést és számos egyéb szövődménnyel jár. Ez különösen veszélyes lehet a szívinfarktuson átesett páciensek szempontjából.

Elhízás

A hosszú távon fennálló rossz alvás felboríthatja a hormonális egyensúlyt, így az étvágy nehezebben kontrollálhatóvá, az anyagcsere lassabbá válhat. Jellemző, hogy az alvászavar miatti napközbeni fáradtság és alacsony energiaszint hatására a fizikai aktivitás is csökken — így pedig igazán nehéz lehet a testsúlycsökkentés, ami elhízott pácienseknél nagyon fontos a szív-érrendszer egészsége szempontjából is.