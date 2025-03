Ijesztő változásokat tapasztaltak a Földre visszatért űrhajósok

Aggasztó, hogy kutatások szerint a csontsűrűség csökkenése tartós lehet, és emiatt fokozódhat a csonttörések, valamint egyéb csontokkal kapcsolatos problémák kockázata is. Az asztronautáknak akár hathetes rehabilitációra is szükségük lehet erejük visszanyeréséhez. Ezek a kezelések a rendszeres testmozgás mellett a megfelelő táplálkozásra is nagy hangsúlyt helyeznek.

Az 59 éves Suni Williams 286 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson

Fotó: Getty Images via AFP

A szívet érintő terhelés

Nem csupán az izmok és csontok károsodhatnak. Az alacsony gravitáció a szív– és érrendszer egészségére is hatással van. Mikrogravitációs környezetben ugyanis a vér a test felső részébe, a fej irányába áramlik, így a szívnek kevesebbet kell dolgoznia az agy megfelelő vérellátásának biztosításáért. A NASA szerint ez a jelenség csökkent vértérfogatot, valamint a szív és az erek gyengébb működését eredményezheti.

Súlyvesztés

A mikrogravitáció káros hatásait súlyosbítja, hogy az űrhajósok gyakran nehezen tartják meg testsúlyukat az űrben. A gyakori hányinger, valamint a szaglás és ízérzékelés romlása miatt elveszíthetik étvágyukat. Williams esetében különösen szembetűnő volt a fogyás: novemberi felvételeken az arca beesettnek tűnt, ami aggodalmat keltett az orvosok körében. Egy névtelenül nyilatkozó NASA–forrás a New York Postnak elmondta, hogy az űrügynökség szakemberei igyekeztek mérsékelni, majd stabilizálni és visszafordítani ezt a folyamatot. A forrás szerint Williams nem tudta tartani azt a magas kalóriatartalmú étrendet, amelyet az űrhajósoknak az ISS–en előírnak.

A kilók szabályosan leolvadtak róla, szinte csont és bőr lett. Ezért prioritássá vált, hogy segítsünk stabilizálni és visszafordítani a súlycsökkenést

– mondta a forrás. Williams azonban tagadta a fogyásával kapcsolatos aggodalmakat, és azt állította, hogy külsejének megváltozása az izomnövekedésnek köszönhető.