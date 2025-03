Báthory Zsigmond a fejedelem, aki menekült a fejedelemség elől

Báthory Zsigmond két nagy hatalmú úr unokaöccse volt: a lengyel király és egyben erdélyi fejedelem Báthory Zsigmondnak, és a hírhedt Bocskai Istvánnak.

Az árva Báthory

Báthory Zsigmond 1572. március 20-án született Báthory Kristóf és Bocskai Erzsébet egyetlen fiaként. A fejedelem, Báthory István, lengyel király lévén kevesebbet tartózkodott Erdélyben. Így a helyi döntéshozó az erdélyi vajda volt, a rangot pedig Báthory Kristóf viselte. Azonban korai halála miatt a gyermek Báthory Zsigmondot nevezték ki vajdának. Kiskorúsága okán helyette tíz tanácsos kormányzott.

Báthory Zsigmond kilencévesen teljesen árva lett Forrás: Wikimedia

Az is kezdett egyértelművé válni, hogy az Erdélyi Fejedelemség is rá fog szállni, amely Báthory István 1586-ban bekövetkezett halálával meg is történt. Fontos megemlíteni, hogy az erdélyi trónus birtoklása jelentős korlátokkal működött – szabad, töröktől független politikát nem jelentett. Az ifjú fejedelem számára az is nehézséget okozott, hogy ő hithű katolikus volt, a főként protestáns Erdély élén. Továbbá Báthory Zsigmondra nagy befolyással volt anyai nagybátyja, Bocskai István.

Azonban Báthory Zsigmond idővel megpróbált a királyi udvarhoz közeledni Magyarország érdekében, ezért Habsburg Rudolf királlyal szövetséget kötött. A fejedelem első lemondására 1594-ben került sor ennek kapcsán, mivel Báthory megígérte a királynak, hogy segíti őt a tizenötéves háborúban, azonban az erdélyi rendek elutasították a tervet. Elhagyta Erdélyt, azonban rövidesen hadai élén tért vissza, hatalmát pedig legnagyobb ellenfelei kivégzésével stabilizálta.

A történelem során a házasságok főként politikai célokat szolgáltak, és ez 1595-ben sem történt másként. A kapcsolat erősebbé tétele miatt a magyar király unokatestvére, Mária Krisztierna kezét ajánlotta fel a Báthory Zsigmondnak. (A későbbiekben sem volt meglepő ez a lépés, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem néhány évtizeddel később szintén megpróbálkozott beházasodni a Habsburg-házba, azonban ő kudarcot vallott.)

Menekülő fejedelem

A jó szövetség ellenére Báthory Zsigmond nem volt „odaadó” férj. Pontos okát nem tudni, hogy miért, de a fejedelem minden lehetséges alkalmat igyekezett elkerülni, amikor a feleségével kettesben lehetett volna.