Gyorsabban juthatnak diagnózishoz a bipoláris betegek

Statisztikai adatok is mutatják, hogy a skizofrén és a bipoláris betegek nagyobb arányban követnek el öngyilkosságot, mint az átlagpopuláció, ezért ebben a témában is intenzív kutatások zajlanak. Klinikánk felvette a kapcsolatot egy New York-i professzorral, Igor Galynkerrel, aki kidolgozott egy skálát az öngyilkosság jelzésére, amit pilot-jelleggel bevezettünk klinikánkon is. Az amerikai kutatócsoporttal hamarosan megjelenik az első közös közleményünk, amiben a pécsi pilot-adatokat elemeztük, és azt találtuk, hogy ez a skála nagyon érzékenyen jelzi a szuicid veszélyt. Újdonsága, hogy szűrő jelleggel két dologra kérdez rá: érez-e az illető csapdába esettséget, illetve elborítják-e olyan gondolatok, amelyek ellen nem tud mit tenni. Ez a két bevezető kérdés nagy érzékenységgel és jó specifitással tudja elkülöníteni azokat, akik valóban veszélyben vannak. Tudományos eredményeink a klinikai közbeszédben is hasznosulnak, olyan fogalmakat használunk, amelyeket néhány éve még egyáltalán nem. A kutatások tehát elérték valódi hasznukat, mert részeivé váltak a mindennapi klinikai gyakorlatnak