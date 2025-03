Akár a Földön kívüli élet megtalálásában is segíthetnek a bolygók sebhelyei

Napjainkban a tudomány – különösen az űrkutatás – kedvelői számára szinte minden hónap tartogat valamilyen izgalmas meglepetést. Ebben kulcsszerepük van a vezető űrügynökségeknek, például a NASA-nak vagy az ESA-nak, amelyek szondái folyamatosan pásztázzák a Naprendszer bolygóit, törpebolygóit és kisbolygóit. Az így készült látványos felvételek azonban nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem rengeteg felfedezésre váró titkot is rejtenek.

Ma már kiváló képalkotó eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyek terabájtnyi adatot továbbítanak a Földre. Ezek nagy része fotó, amelyekből aztán értelmes, tudományosan hasznos információkat kell kinyerni. Ehhez nélkülözhetetlen a geológusok és matematikusok szoros együttműködése

– mondta az Origónak Domokos Gábor.

Domokos Gábor, és kutatócsoportjának eredményei arra is rávilágíthatnak, mely helyeken volt a legnagyobb esély az élet kialakulására a Marson.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Magyar matematikai modell a figyelem középpontjában

A bolygók felszínét gyakran vékony, repedezett héjak borítják, legyen szó akár kiszáradt iszaprétegekről, akár jéggel borított kőzetlemezekről. Ezek a repedések különleges, kétdimenziós mintázatokba rendeződnek, amelyek szabályosan, hézagok és átfedések nélkül fedik le a felszínt. A HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport, valamint a University of Pennsylvania kutatói most olyan modellt dolgoztak ki, amely pontosan leírja ezeknek a repedéshálózatoknak az időbeli fejlődését. Az eredményeket a rangos nemzetközi tudományos folyóiratban, a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)-ban publikálták. A publikáció elkészítésében a magyar kutatók közül Domokos Gábor mellett Regős Krisztina is fontos szerepet vállalt.

A tanulmány középpontjában egy olyan matematikai modell áll, amely akár egyetlen fénykép alapján is képes közelítőleg rekonstruálni a repedésmintázatok teljes időbeli fejlődését.

Ez a megközelítés úttörő jelentőségű, hiszen bolygófelszíni mintázatok vizsgálatára korábban még soha nem alkalmaztak hasonló módszert.

A koncepció ráadásul magyar kutatókhoz köthető, és egy korábbi, Bálint Péterrel, a BME Matematikai Intézet igazgatójával közösen elkészített tanulmányra épül.