A Mars titka: soha nem látott szerves anyagokat talált a NASA

A cikkben szó lesz arról, hogy

pontosan mit azonosított a Curiosity.

miben tér el a mostani felfedezés az eddigiektől.

utalhatnak-e életre a friss eredmények.

Régóta izgatja a tudósokat a kérdés, vajon létezhetett-e valaha élet a Marson. Az elmúlt években több biztató kutatási eredmény is erősítette ezt a reményt, ám egy új felfedezés minden korábbinál közelebb vihet minket a válaszhoz.

A NASA Curiosity marsjárójának fedélzetén működő, kőzetmintákat elemző műszer segítségével a kutatók olyan, korábban nem észlelt méretű szerves vegyületeket mutattak ki a bolygón, amelyek minden eddigi eredményt felülmúlnak. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban közzétett tanulmány szerint az élet kialakulását megelőző, úgynevezett prebiotikus folyamatok sokkal előrehaladottabb állapotban lehettek a Marson, mint azt korábban feltételezték.

A Curiosity marsjáró a NASA egyik korábbi felvételén.

Fotó: AFP/NASA

Mit is azonosítottak pontosan a szakemberek a marsi kőzetmintában?

A kutatók a Curiosity marsjáró SAM (Sample Analysis at Mars) nevű minilaborjában egy már korábban begyűjtött mintát vizsgáltak, amelyben három fontos molekulát – dekánt, undekánt, valamint dodekánt – mutattak ki. Ezek a 10, 11, illetve 12 szénatomos vegyületek valószínűleg a kőzetben megőrződött zsírsavtöredékek lehetnek. A zsírsavak az élet kialakulása szempontjából kiemelten fontos szerves molekulák: a Földön például a sejtmembránok felépítésében és különböző biológiai folyamatokban játszanak szerepet. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a Mars esetében ezek a molekulák abiotikus, tehát nem biológiai, hanem geológiai folyamatok eredményeként alakultak ki. A Földön is megfigyelhetők hasonló jelenségek, amikor a víz reakcióba lép a hidrotermális kürtők ásványaival.

Habár az újonnan azonosított szerves vegyületek eredetével kapcsolatban számos kérdőjel maradt, és pontos forrásuk sem ismert, a felfedezés két okból is izgalmas a Curiosity kutatócsoportja számára:

Egyrészt a szakértők korábban is kimutattak kisebb szerves vegyületeket a Mars felszínén, ilyen nagyságúakat azonban eddig még nem találtak. Ez a bizonyíték azt sugallja, hogy a marsi szerves kémia az élet kialakulásához szükséges komplexitás irányába fejlődhetett.

Másrészt az új eredmények megnövelik annak a valószínűségét, hogy a Földön kizárólag élőlények jelenlétében létrejövő, úgynevezett „bioszignatúrák” (életre utaló jelek) akár napjainkban is megtalálhatók lehetnek a Marson. Félő volt ugyanis, hogy a hosszan tartó erős sugárzás és oxidáció mára teljesen megsemmisítette ezeket az értékes molekulákat.

A frissen feltárt mintákat a kutatók tervei szerint a Földre szállítják, ahol a legmodernebb laboratóriumi körülmények között fogják elemezni.

Legújabb eredményeink azt bizonyítják, hogy még ma is kimutathatók a marsi kőzetekben olyan kémiai nyomok, amelyek egykori életre utalhatnak a vörös bolygón

– magyarázta Caroline Freissinet, a tanulmány vezető szerzője, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) munkatársa.