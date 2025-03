Füge, hús – és nem túl sok szex. Az ókorban egy jó diéta több volt, mint az elfogyasztandó táplálék

A modern időkben a diéta az ételre és az italra utal. Az ókorban azonban a diéta átfogóbb volt. A diéta szó az ókori szóból, a „diaita” szóból származik. Ez utalhat arra, hogy mit eszünk és iszunk, de utalhat az életstílusunkra, mint egészre is – köztük a tornázásra, alvásra, szexre és más tevékenységekre. Amikor az ókori orvosok diétát írtak fel, nem csak azt mondták meg a pácienseknek, hogy mit egyenek és igyanak. Tanácsot adtak arra vonatkozólag is, hogy miféle más tevékenységeket végezzenek, ilyen tevékenység például tornázás, vagy még színházba járás is. Például, a Járvány hatodik könyvében egy a Kr.e. 5. század , végén írt orvosi szöveg mérsékletre szólít fel nem csak abban, hogy mit eszünk és iszunk, hanem az edzés, alvás és szex tekintetében is. Az ókori doktorok úgy hitték, hogy az egyensúly fontos az egészséghez.

Voltak ókori atléták, akik a kizárólagos füge diétára esküdtek.

Fotó: The Conversation

Extrém diéta

De nem minden szöveg támogatta a mérsékletet. Vannak a diétázásnak extrém esetei is. Például Kr.e. 2. században a történész Delphii Hégészander azt írja:

"Anchimolus és Moschus, akik szofisztikus tanítók voltak Elisben, csak vizet ittak egész életükben és csak fügét ettek, de nem voltak fizikailag kevésbé élénkek, mint bárki más. Izzadságuk azonban olyan büdös volt, hogy mindenki próbálta elkerülni őket a fürdőkben."

A Kr.e. 7. században az atlétika edzők szintén a diétára fókuszáltak, hogy javítsák atlétáik fizikai állapotát. Az edzők, mint például Tarantói Iccus, szigorú diétát vezetett be az atlétáinak, hogy versenyelőnyhöz jussanak. Módszereik azonban gyakran megkérdőjelezhetők voltak a mai szabványok és a táplálkozásról való tudásunk szerint.

Például, Lakóniai Chinois, olimpiai futó, aki szintén szigorú füge diétán volt, amikor a versenyeire edzett, Kr.e. 668-ban, 664-ben, 660-ban és 656-ben megnyerte az Olimpián a versenyeit.

Más atléták, például Szamoszi Euriminész Kr.e. 6. században a kizárólag húsból álló diétát választotta. Arra azonban nincsen bizonyíték, ami azt mutatja, hogy ezek a korlátozott diéták javíthatták az atlétikai teljesítményt – és ma nem is javasolnák ezeket.