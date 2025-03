Nem az akaraterőn múlik az elhízás

A kutatások azt is kimutatták, hogy külső tényezők is befolyásolhatják a SAT működését. A különböző zsírszövetek például eltérően viselkednek férfiak és nők esetében, tehát a nem is meghatározza, hogyan kezeli a szervezet a zsírt.

Az elhízás tehát nem csupán a plusz kilókról szól – hanem arról is, hogyan tárolja és dolgozza fel a test a zsírt. A szakemberek ezért hangsúlyozzák, hogy ahelyett, hogy az egyéneket hibáztatnánk, az elhízás valódi kóros mechanizmusainak megértése felé kell fordítanunk a párbeszédet. Csak így lehet célzott kezeléseket kifejleszteni, amelyek az elhízás kiváltó okait célozzák meg.